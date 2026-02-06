Глеб Смолкин — о еде на ОИ: От пасты уже начинает выворачивать

«И мы настраивались, и более взрослые спортсмены нас настраивали на то, что это такой опыт, который закаляет. И нужно спокойно относиться к каким-либо неудобствам. Слава богу, президент нашей федерации вместе с Этери Георгиевной Тутберидзе приехали в деревню чуть раньше нас и все недочеты, отсутствие нужного количества кроватей, что могло быть у сборной, пытались исправить к нашему приезду. Эти все проблемы были решены, и к приезду оставшейся части команды все было красиво сделано, все наши номера были оформлены. Бывало, что у нас и свет выключался на полдня, электричество пропадало. Но мы этому не удивляемся. Олимпиада — это очень большая процедура, тут, наверное, сложно сделать все идеально», — добавил Глеб Смолкин.