Глеб Смолкин — о еде на ОИ: От пасты уже начинает выворачивать

По словам Глеба Смолкина, в столовой Олимпийской деревни достаточно однообразное меню.
«Есть ли в деревне русская и грузинская кухни? Такого ничего не встречали. Еда здесь европейская и пока что достаточно однообразная. В Пекине была одна и та же еда на протяжении всех соревнований, и для меня было сложно переваривать азиатскую пищу. С европейской кухней чуть полегче, но от пасты уже начинает потихоньку выворачивать. Обещали менять меню каждые пять дней», — цитирует Смолкина ТАСС.
«И мы настраивались, и более взрослые спортсмены нас настраивали на то, что это такой опыт, который закаляет. И нужно спокойно относиться к каким-либо неудобствам. Слава богу, президент нашей федерации вместе с Этери Георгиевной Тутберидзе приехали в деревню чуть раньше нас и все недочеты, отсутствие нужного количества кроватей, что могло быть у сборной, пытались исправить к нашему приезду. Эти все проблемы были решены, и к приезду оставшейся части команды все было красиво сделано, все наши номера были оформлены. Бывало, что у нас и свет выключался на полдня, электричество пропадало. Но мы этому не удивляемся. Олимпиада — это очень большая процедура, тут, наверное, сложно сделать все идеально», — добавил Глеб Смолкин.
Весной 2023 года Глеб Смолкин и Диана Дэвис сменили спортивное гражданство и перешли в сборную Грузии. До этого они пять лет выступали под флагом России. В 2022 году Смолкин и Дэвис принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, где заняли 14-е место.
Дочь Этери Тутберидзе Дэвис вместе с фигуристом Лукой Берулавой будет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр. Тутберидзе находится на Олимпиаде в качестве тренера грузинского фигуристка-одиночника Ники Эгадзе.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.