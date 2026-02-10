Петр Гуменник впервые прокомментировал свое выступление в короткой программе ОИ

Российский фигурист, действующий чемпион России Петр Гуменник впервые после выступления в короткой программе Олимпиады-2026 высказался о своих эмоциях, переживаниях и оценил свой прокат.
«Я ничего другого в своей жизни так не ждал. Я всю свою жизнь себе это представлял, и сегодня это реализовалось — и реализовалось хорошо», — сказал Гуменник в эфире Okko Спорт.
Петр также объяснил, что после проката его переполняет энергия, несмотря на то, что обычно после выступления он вымотан.
"Обычно после короткой программы я немного уставший, разбитый, даже если хорошо откатаю. Сейчас меня до сих пор переполняет энергия. Видимо, это такой олимпийский заряд, который придает сил настолько. Не чувствуешь себя уставшим.
Доволен ли прокатом? Не то чтобы я в эйфории, но в принципе доволен, потому что не допустил серьезных ошибок. Разница между двойным и тройным (тулупом) не такая большая. Для первой разминки набрал не так мало баллов", — передает слова Гуменника Sport24.
За свой прокат Петр получил 86.72 балла, однако по словам спортсмена, он опасался, что из-за давления не сможет выполнить все прыжковые элементы. В рамках короткой программы Гуменник не исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, совершив вместо второго прыжка двойной тулуп.
«Такой шум поднялся, ни с чем не сравнимо, это придало мне уверенности. Я вспомнил совет Тамары Николаевны [Москвиной]. Боялся, что из-за давления прыжки будут не такими, реакция не та, но все обошлось», — сказал Гуменник журналистам после коррткой программы.