Гуменник рассказал об отношении к нему иностранных спортсменов

Россиянин общается со многими иностранными атлетами.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский фигурист, действующий чемпион страны Петр Гуменник рассказал, как к нему относятся иностранные спортсмены.

«Спортсмены все очень приветливые. Читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими. Но оказалось, что никто ничего не послушал. Меняемся значками, у нас крепкая дружба», — отметил Гуменник в эфире Okko спорт.

Минувшей ночью с 10 на 11 февраля завершилась короткая программа среди мужчин в личном олимпийском турнире. Петр Гуменник открыл соревнования, судьи оценили его выступление в 86,72 балла. За технические элементы он получил 48,43 балла, а за компоненты 38,29 балла. Ему не удалось сделать тройной тулуп, вместо этого он прыгнул в два оборота. По итогам короткой программы Петр стал 12-м и обеспечил себе участие в произвольной программе, которая состоится 13 февраля. Российский спортсмен выступит под 13-м номером.

Ранее Гуменник был вынужден поменять музыкальное сопровождение к своей программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер».

Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля.

