Гуменник рассказал об отношении к нему иностранных спортсменов

Минувшей ночью с 10 на 11 февраля завершилась короткая программа среди мужчин в личном олимпийском турнире. Петр Гуменник открыл соревнования, судьи оценили его выступление в 86,72 балла. За технические элементы он получил 48,43 балла, а за компоненты 38,29 балла. Ему не удалось сделать тройной тулуп, вместо этого он прыгнул в два оборота. По итогам короткой программы Петр стал 12-м и обеспечил себе участие в произвольной программе, которая состоится 13 февраля. Российский спортсмен выступит под 13-м номером.