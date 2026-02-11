Илья Малинин: Быть фаворитом — одно. Доказать делом — другое

«Честно говоря, я чувствовал себя отлично. В этот раз выбрал совсем другой подход, не такой, как на командном турнире. Тогда во мне было слишком много олимпийского азарта. Давление зашкаливало, я был на взводе и рвался на лед. К этой короткой программе я хотел подойти чуть более размеренно, спокойно и, честно говоря, просто нажал кнопку автопилота и посмотрел, что получится. Рад, что в этот раз мне удалось увереннее устоять на ногах.



Я приехал сюда в статусе фаворита, но быть фаворитом — это одно, а доказать это делом под таким давлением — совсем другое. Мне все еще нужно как следует выложиться в произвольной программе», — приводит слова Малинина Golden Skate в соцсетях.