Илья Малинин: Быть фаворитом — одно. Доказать делом — другое

Олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов Илья Малинин из США прокомментировал результат короткой программы в одиночном катании на Играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После короткой программы Илья Малинин занимает первое место с результатом 108,16 балла.

«Честно говоря, я чувствовал себя отлично. В этот раз выбрал совсем другой подход, не такой, как на командном турнире. Тогда во мне было слишком много олимпийского азарта. Давление зашкаливало, я был на взводе и рвался на лед. К этой короткой программе я хотел подойти чуть более размеренно, спокойно и, честно говоря, просто нажал кнопку автопилота и посмотрел, что получится. Рад, что в этот раз мне удалось увереннее устоять на ногах.

Я приехал сюда в статусе фаворита, но быть фаворитом — это одно, а доказать это делом под таким давлением — совсем другое. Мне все еще нужно как следует выложиться в произвольной программе», — приводит слова Малинина Golden Skate в соцсетях.

Второе место после проката короткой программы занимает японец Юма Кагияма, набравший 103,07 балла, а третье место — француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла. Россиянин Петр Гуменник в короткой программе занял 12-е место.

Произвольная программа у мужчин на Олимпиаде пройдет 13 февраля.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

