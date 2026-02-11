Ричмонд
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе

Российский фигурист Петр Гуменник планирует выполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщается на сайте Олимпиады, Гуменник исполнит четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

В короткой программе Гуменник выступил под первым номером и занял 12-е место с результатом 86,72 балла. Лидирует американец Илья Малинин (108,16). Всего в соревнованиях приняли участие 29 фигуристов.

«Я ничего другого в своей жизни так не ждал. Я всю свою жизнь себе это представлял, и сегодня это реализовалось — и реализовалось хорошо», — сказал Гуменник после проката в эфире Okko Спорт.

В произвольной программе 23-летний Гуменник выступит под 13 номером. Соревнования пройдут в пятницу, 13 февраля.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.


В женском одиночном катании выступит россиянка Аделия Петросян. 18-летняя фигуристка покажет короткую программу 17 февраля, а произвольную — 19 февраля.

