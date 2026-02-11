Губерниев: Не удивлюсь, если Гуменник поднимется на пьедестал

Чемпион России набрал 86,72 балла и занимает 12-е место. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).
За несколько дней до выступления Петру Гуменнику из-за проблем с авторскими правами пришлось заменить музыку в программе, которую он катал под саундтрек из фильма «Парфюмер». В итоге фигурист выступал под композицию Эдгара Акобяна «Waltz 1805». Дмитрий Губерниев считает, что Гуменник продолжает бороться за медали.
«Очень добротно откатался. Может, не блестяще, но тем не менее выше среднего. Петр борется за медали. Молодец! Я не удивлюсь, если он поднимется на пьедестал», — передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
В пятницу, 13 февраля, состоится произвольная программа среди мужчин. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером. Петр Гуменник планирует выполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.
Как сообщается на сайте Олимпиады, Гуменник исполнит четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа.