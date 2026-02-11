Губерниев: Не удивлюсь, если Гуменник поднимется на пьедестал

За несколько дней до выступления Петру Гуменнику из-за проблем с авторскими правами пришлось заменить музыку в программе, которую он катал под саундтрек из фильма «Парфюмер». В итоге фигурист выступал под композицию Эдгара Акобяна «Waltz 1805». Дмитрий Губерниев считает, что Гуменник продолжает бороться за медали.