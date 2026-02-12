Загитова назвала причину отмены шоу «Ассоль» в Новосибирске

"Новосибирск, друзья, мне очень жаль сообщать об отмене нашего шоу. Я знаю, что многие из вас ждали этой встречи, и поверьте — для меня это тоже большое разочарование. Решение связано с техническими и организационными моментами. Для моей команды принципиально важно проводить мероприятия на самом высоком уровне, и в текущих условиях мы не могли этого гарантировать.