Загитова назвала причину отмены шоу «Ассоль» в Новосибирске

Фигуристка связала это с техническими причинами.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Рок-мюзикл «Ассоль» должен был пройти 3 марта в Новосибирске, однако сегодня, 12 февраля, стало известно, что шоу отменили. Позже фигуристка Алина Загитова сообщила ТАСС , что причина отмены связана с техническими проблемами.

"Новосибирск, друзья, мне очень жаль сообщать об отмене нашего шоу. Я знаю, что многие из вас ждали этой встречи, и поверьте — для меня это тоже большое разочарование. Решение связано с техническими и организационными моментами. Для моей команды принципиально важно проводить мероприятия на самом высоком уровне, и в текущих условиях мы не могли этого гарантировать.

Иногда возникают обстоятельства, на которые невозможно повлиять, но качество и ответственность перед зрителем для меня всегда на первом месте. Мы рассматриваем возможность новой даты и обязательно сообщим обо всех обновлениях. Спасибо вам за терпение, поддержку и доверие — это для меня бесценно", — сказала фигуристка.

Премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. В главной роли Ассоль фигуристка Алина Загитова, которая по сюжету несмотря на насмешки людей вокруг верила в предсказание о том, что она встретит принца на корабле с алыми парусами. Загитова признавалась, что ассоциирует себя с Ассоль, потому что постоянно сталкивается с насмешками от аудитории.

