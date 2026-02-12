Вашингтон
Гуменник сказал, что ему не важно итоговое место на Олимпиаде

Фигурист 12-й после короткой программы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что ему неважно итоговое место на Олимпиаде в Италии, и он гораздо больше хочет показать все, на что способен.

«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен», — сказал Гуменник ТАСС.

Гуменник занимает 12-е место после исполнения короткой программы, набрав 86,72 балла. 23-летний фигурист является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.

Гуменник восхитился короткой программой своего соперника — французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа.

«По итогам короткой программы меня очень впечатлила программа Адама Сяо Хим Фа. Она смотрелась на одном дыхании: очень мощно и качественно сделаны прыжки, и дорожка на высшем уровне», — сказал Гуменник ТАСС.

Адам набрал 102,55 балла за короткую программу и вышел на третье место.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше