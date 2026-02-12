Гуменник сказал, что ему не важно итоговое место на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что ему неважно итоговое место на Олимпиаде в Италии, и он гораздо больше хочет показать все, на что способен.
«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен», — сказал Гуменник ТАСС.
Гуменник занимает 12-е место после исполнения короткой программы, набрав 86,72 балла. 23-летний фигурист является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.
Гуменник восхитился короткой программой своего соперника — французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа.
«По итогам короткой программы меня очень впечатлила программа Адама Сяо Хим Фа. Она смотрелась на одном дыхании: очень мощно и качественно сделаны прыжки, и дорожка на высшем уровне», — сказал Гуменник ТАСС.
Адам набрал 102,55 балла за короткую программу и вышел на третье место.