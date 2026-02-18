Чен: «Сакамото была ничем не лучше Петросян»

Чемпионка мира в тройном прыжке, спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала выступление одиночниц в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.
"Очень понравилась японка Накаи. У нее был потрясающий тройной аксель, очень яркая программа. Впервые вижу японскую девочку, которая выступает под жизнеутверждающую музыку. У них обычно классика, а под нее хочется с ума сойти.
Безумно жаль Эмбер Гленн. Она начала с роскошного тройного акселя и обидно ошиблась на риттбергере. Уверена, если ее ночью поднять, она легко его прыгнет. В этом и особенность Олимпийских игр, что такие детские ошибки случаются.
Совсем не понимаю, почему так вытягивают японок. У мужчин была абсолютно такая же история, когда два японца попали на пьедестал вместо Пети Гуменника и Стивена Гоголева. У Сакамото нет ничего сверхъестественного, а ее который год тянут и тянут. Асада и Ханю были классными фигуристами с мощнейшим контентом, а у Каори я ничего такого не вижу. Вчера она ничего не сделала и опять второе место. Она была ничем не лучше Аделии", — сказала Чен Sport24.
Японка Ами Накаи лидирует после короткой программы. Она с чисто выполненным трикселем получила за прокат 78,71 балла. Также в тройку лучших вошли японка Каори Сакамото (77,23) и американка Алиса Лю (76,59). На пятом месте российская фигуристка Аделия Петросян с результатом 72,89.