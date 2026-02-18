Чен: «Сакамото была ничем не лучше Петросян»

Совсем не понимаю, почему так вытягивают японок. У мужчин была абсолютно такая же история, когда два японца попали на пьедестал вместо Пети Гуменника и Стивена Гоголева. У Сакамото нет ничего сверхъестественного, а ее который год тянут и тянут. Асада и Ханю были классными фигуристами с мощнейшим контентом, а у Каори я ничего такого не вижу. Вчера она ничего не сделала и опять второе место. Она была ничем не лучше Аделии", — сказала Чен Sport24.