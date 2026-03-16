День в истории: 16 марта 1994 года Тоня Хардинг признала вину в нападении на Нэнси Керриган

По версии следствия, к нападению 6 января 1994 года в Детройте привели сговор бывшего мужа Хардинг Джеффа Гиллоули, телохранителя Шона Эккардта и исполнителя Шейна Стэнта, которому было поручено вывести Керриган из строя перед чемпионатом США и олимпийским сезоном. Удар телескопической дубинкой по ноге едва не поставил крест на карьере Нэнси, а сама история мгновенно стала одним из самых громких скандалов в истории спорта.
Поначалу Хардинг отрицала причастность, но под давлением улик и показаний признала, что знала о заговоре и не предприняла попыток его остановить. В результате суда ей удалось избежать тюремного срока, но цена была максимальной с точки зрения спорта: три года условно, 500 часов общественных работ, крупный штраф и фактический пожизненное отстранение от фигурного катания через исключение из федерации и лишение титула чемпионки США 1994 года. Для Американской федерации фигурного катания это решение стало демонстративным сигналом: в формулировке фигурировали слова о «пренебрежение честностью» и «нарушении принципов спортивной этики».
Парадоксально, но на Олимпиаде в Лиллехаммере в феврале 1994 года обе фигуристки еще выступали: скандал уже гремел, интерес публики зашкаливал, но юридическая точка не была поставлена. Хардинг провалила прокаты, а Керриган взяла серебро, усилив контраст между образом жертвы и фигурантки дела. Приговор 16 марта 1994 года превратил Тоню из талантливой спортсменки, одной из немногих освоивших тройной аксель, в нарицательный символ падения, когда спортивные амбиции и давление окружения приводят не к победе, а к саморазрушению.