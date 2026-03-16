День в истории: 16 марта 1994 года Тоня Хардинг признала вину в нападении на Нэнси Керриган

Поначалу Хардинг отрицала причастность, но под давлением улик и показаний признала, что знала о заговоре и не предприняла попыток его остановить. В результате суда ей удалось избежать тюремного срока, но цена была максимальной с точки зрения спорта: три года условно, 500 часов общественных работ, крупный штраф и фактический пожизненное отстранение от фигурного катания через исключение из федерации и лишение титула чемпионки США 1994 года. Для Американской федерации фигурного катания это решение стало демонстративным сигналом: в формулировке фигурировали слова о «пренебрежение честностью» и «нарушении принципов спортивной этики».