Тренер Петросян высказался о ее результате на Олимпиаде

Накануне Петросян осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. Чемпионкой стала представительница США Алиса Лью (226.79), второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).
«Прокат оценить сложно, не получился первый четверной тулуп, и после этого Аделии стало понятно, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться. Что делать, это жизнь. Он был нестабильным, и мы видели все это на тренировках. Но с каждым днем как будто становилось лучше. Сегодняшняя тренировка была неплохая, и на разминке она сделала его. И эта попытка, которую она сделала перед выходом, — вообще не считаю, что ее нужно было делать, но Аделия всегда так делает. Заходит на ультра-си перед тем, как встать в начальную позу. Попытка была идеальной, и обидно, что она не попала в прокат, но в любом случае боролась, не бросила программу, сделала все остальные элементы очень достойно», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.
«В целом для того уровня напряжения и ответственности, которая была на ней, мне кажется, она все равно достойно выступила. Я знаю, что она безумно расстроена и винит саму себя. Я постарался ее поддержать как мог, мы с ней поговорили, она все равно пока в разобранных чувствах, но это естественно. Хочется находить позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать, кататься и поехать на следующие Олимпийские игры, чтобы не один раз поучаствовать без флага и гимна — через четыре года, возможно, все будет иначе. Но, опять же, кто знает, что будет завтра?», — добавил Глейхенгауз.
Напомним, в соревнованиях мужчин-одиночников российский фигурист Петр Гуменник также занял шестое место.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортине-д'Ампеццо и завершатся 22 февраля.