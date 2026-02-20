Тренер Петросян высказался о ее результате на Олимпиаде

«Прокат оценить сложно, не получился первый четверной тулуп, и после этого Аделии стало понятно, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться. Что делать, это жизнь. Он был нестабильным, и мы видели все это на тренировках. Но с каждым днем как будто становилось лучше. Сегодняшняя тренировка была неплохая, и на разминке она сделала его. И эта попытка, которую она сделала перед выходом, — вообще не считаю, что ее нужно было делать, но Аделия всегда так делает. Заходит на ультра-си перед тем, как встать в начальную позу. Попытка была идеальной, и обидно, что она не попала в прокат, но в любом случае боролась, не бросила программу, сделала все остальные элементы очень достойно», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.