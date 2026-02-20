Сакамото — о серебре ОИ: Я приехала сюда за золотом. Мне обидно

«Мне всегда удавалось показывать результат в такие моменты, как чемпионат страны или чемпионат мира, когда это действительно важно. Поэтому, честно говоря, я все время задаюсь вопросом, почему не смогла сделать этого здесь. Это чувство очень сильное. Я крайне разочарована.



Думала о том, чтобы прыгнуть риттбергер, но не могла рисковать потерей еще большего количества очков. К тому же я обычно не делаю комбинацию риттбергер-тулуп, поэтому просто решила, что обязательно приземлю оставшиеся элементы. Я не пошла на риск, а просто сделала то, что должна была.



Четыре года назад в Пекине я завоевала бронзовую медаль, которая казалась чудом. Теперь, четыре года спустя, я приехала сюда за золотом. Мне обидно, что не смогла его выиграть и осталась с серебром. Но тот факт, что я чувствую разочарование, даже несмотря на то, что поднялась на ступеньку выше в цвете медали, показывает, насколько я выросла за эти четыре года. Весь накопленный опыт привел к этому росту, и я думаю, что это то, чем я могу гордиться», — приводит слова Сакамото Golden Skate.