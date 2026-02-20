Жулин: Трусова, Щербакова и Валиева порвали бы всех на ОИ-2026

«Вы можете представить, что бы было, если бы Саша Трусова прыгнула там пять четверных? Там отрыв был бы в 40 баллов. У Щербаковой четверной флип, Трусова с пятью четверными, Валиева с двумя четверными тулупами. Да там любая россиянка бы вышла и порвала. Все мировое фигурное катание — это пшик. Я очень уважаю Алису Лью, но уровень ее технической оценки был бы намного ниже, если бы катались русские фигуристки», — передает слова Жулина «Советский спорт».