Жулин: Трусова, Щербакова и Валиева порвали бы всех на ОИ-2026

Александр Жулин считает, что победившая накануне на Олимпийских играх американка Алиса Лью получила бы намного меньше баллов, если бы выступали отечественные фигуристки.
«Вы можете представить, что бы было, если бы Саша Трусова прыгнула там пять четверных? Там отрыв был бы в 40 баллов. У Щербаковой четверной флип, Трусова с пятью четверными, Валиева с двумя четверными тулупами. Да там любая россиянка бы вышла и порвала. Все мировое фигурное катание — это пшик. Я очень уважаю Алису Лью, но уровень ее технической оценки был бы намного ниже, если бы катались русские фигуристки», — передает слова Жулина «Советский спорт».
Ранее Жулин говорил, что российская фигуристка Аделия Петросян показала на ОИ-2026 не чемпионский прокат. Аделия неудачно исполнила четверной тулуп и набрала 141,64 балла за произвольную программу и 214,53 балла в сумме, что позволило ей занять итоговое шестое место на Играх в Италии.
Чемпионкой стала Лью с результатом 226,79 балла. Серебряную медаль завоевала японская спортсменка Каори Сакамото (224.90), а бронзовую награду получила ее соотечественница Ами Накаи (219.16).
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье, 22 февраля.