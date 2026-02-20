Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулин: Трусова, Щербакова и Валиева порвали бы всех на ОИ-2026

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что общий уровень женского фигурного катания на Олимпиаде упал.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Александр Жулин считает, что победившая накануне на Олимпийских играх американка Алиса Лью получила бы намного меньше баллов, если бы выступали отечественные фигуристки.

«Вы можете представить, что бы было, если бы Саша Трусова прыгнула там пять четверных? Там отрыв был бы в 40 баллов. У Щербаковой четверной флип, Трусова с пятью четверными, Валиева с двумя четверными тулупами. Да там любая россиянка бы вышла и порвала. Все мировое фигурное катание — это пшик. Я очень уважаю Алису Лью, но уровень ее технической оценки был бы намного ниже, если бы катались русские фигуристки», — передает слова Жулина «Советский спорт».

Ранее Жулин говорил, что российская фигуристка Аделия Петросян показала на ОИ-2026 не чемпионский прокат. Аделия неудачно исполнила четверной тулуп и набрала 141,64 балла за произвольную программу и 214,53 балла в сумме, что позволило ей занять итоговое шестое место на Играх в Италии.

Чемпионкой стала Лью с результатом 226,79 балла. Серебряную медаль завоевала японская спортсменка Каори Сакамото (224.90), а бронзовую награду получила ее соотечественница Ами Накаи (219.16).

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье, 22 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше