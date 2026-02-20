Ирина Слуцкая: Для меня Петросян все равно молодец

«Я хочу сказать Аделии большое спасибо. Она несмотря на то, что не получился первый элемент, смогла собраться и достаточно хорошо завершить выступление на Олимпиаде. Да, наверное, не все получилось из того, что планировали, но для Аделии это первый международный старт — на это нужно сделать скидку. Реально ли ей было бороться за медаль? Если бы дядя был тетей… Мы имеем, что имеем, и готовы обсудить, что есть. А вот если бы все упали, то мы вообще золото бы взяли. Для меня Петросян все равно молодец! Она выступала, боролась, улыбалась и доставляла удовольствие», — цитирует Слуцкую Sport24.