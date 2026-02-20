Ричмонд
Ирина Слуцкая: Для меня Петросян все равно молодец

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала выступлении Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По сумме двух программ Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестую строчку в итоговом протоколе. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.

«Я хочу сказать Аделии большое спасибо. Она несмотря на то, что не получился первый элемент, смогла собраться и достаточно хорошо завершить выступление на Олимпиаде. Да, наверное, не все получилось из того, что планировали, но для Аделии это первый международный старт — на это нужно сделать скидку. Реально ли ей было бороться за медаль? Если бы дядя был тетей… Мы имеем, что имеем, и готовы обсудить, что есть. А вот если бы все упали, то мы вообще золото бы взяли. Для меня Петросян все равно молодец! Она выступала, боролась, улыбалась и доставляла удовольствие», — цитирует Слуцкую Sport24.

Чемпионкой стала представительница США Алиса Лью (226.79), второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).

Ирина Слуцкая выиграла два золота на чемпионатах мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

