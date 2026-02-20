В Кремле восхитились выступлением фигуристки Петросян на Олимпиаде

«Аделия — большая молодец! Она была единственной, кто решился на такой риск. Не получилось — ничего страшного, так бывает. Ее катание было великолепным, но конкуренция была очень сильной. В этот раз она не оказалась сильнейшей. Это спорт. Поздравим победительниц — американку и японок. А нашей Аделии пожелаем в следующий раз оказаться на пьедестале», — отметил Песков в интервью изданию *Спорт-Экспресс*.