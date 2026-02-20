Ричмонд
В Кремле восхитились выступлением фигуристки Петросян на Олимпиаде

Пресс-секретарь РФ отметил, что она каталась великолепно.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил поддержку российской фигуристке Аделии Петросян, отметив ее выдающееся выступление на Олимпийских играх в Италии.

«Аделия — большая молодец! Она была единственной, кто решился на такой риск. Не получилось — ничего страшного, так бывает. Ее катание было великолепным, но конкуренция была очень сильной. В этот раз она не оказалась сильнейшей. Это спорт. Поздравим победительниц — американку и японок. А нашей Аделии пожелаем в следующий раз оказаться на пьедестале», — отметил Песков в интервью изданию *Спорт-Экспресс*.

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде. После короткой программы она была пятой с результатом 72,89 балла. Лидировала серебряный призер финала Гран-при Ами Накаи (78,71), второй была Каори Сакамото (77,23), третьей — Алиса Лью (76,59). В произвольной программе Петросян решилась на рискованный четверной тулуп, но не смогла его выполнить.

