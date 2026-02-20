Ричмонд
Легендарная Костнер подбодрила Петросян после 6-го месте на ОИ

Россиянка познакомилась легендарной фигуристкой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер Олимпиады и чемпионка мира в женском одиночном катании Каролина Костнер выразила поддержку российской фигуристке Аделии Петросян.

В четверг ученица Этери Тутберидзе заняла 6-е место на Играх-2026. После короткой программы она была пятой, отставая на 6 баллов от лидера, но в произвольной программе допустила ошибку на четверном тулупе, что лишило ее шансов на медали.

На тренировке перед показательными выступлениями Каролина Костнер пообщалась с Петросян.

Для 18-летней Петросян Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо стали первыми международными соревнованиями во взрослой карьере. Костнер же принимала участие в четырех Олимпиадах, 14 чемпионатах мира и 14 чемпионатах Европы.

По сумме короткой и произвольной программ ученица Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

Ранее стало известно, что Аделия Петросян выступит с показательным номером на Олимпийских играх — 2026. Гала-концерт пройдёт 21 февраля.

