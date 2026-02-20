Ричмонд
Губерниев предсказал Аделии Петросян олимпийское золото-2030

Российская фигуристка стала шестой по итогам олимпийского турнира в Милане.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев подытожил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

18-летняя Петросян заняла 6-е место в соревнованиях одиночниц, а золотую медаль выиграла американка Алиса Лю.

Россиянка выступала под 20-м стартовым номером. Во вторник Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу. В произвольной программе судьи оценили выступление Петросян в 141,64 балла. Россиянка не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало ее произвольной программы.

«Аделия Петросян — потрясающий боец! Молодец! Опыт приходит через трудные ошибки. Через 4 года она выиграет олимпийское золото, без сомнений!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Следующие Зимние Олимпийские игры состоятся в 2030 году во Французских Альпах.

