Губерниев предсказал Аделии Петросян олимпийское золото-2030

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев подытожил выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.
18-летняя Петросян заняла 6-е место в соревнованиях одиночниц, а золотую медаль выиграла американка Алиса Лю.
Россиянка выступала под 20-м стартовым номером. Во вторник Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу. В произвольной программе судьи оценили выступление Петросян в 141,64 балла. Россиянка не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало ее произвольной программы.
«Аделия Петросян — потрясающий боец! Молодец! Опыт приходит через трудные ошибки. Через 4 года она выиграет олимпийское золото, без сомнений!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Следующие Зимние Олимпийские игры состоятся в 2030 году во Французских Альпах.