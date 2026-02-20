Ричмонд
Гуменнику и Петросян не разрешили выступить с совместным номером на ОИ

Оба российских фигуриста стали шестыми по итогам личного турнира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Международный союз конькобежцев (ISU) не дал согласия на участие российской фигуристки Аделии Петросян в итоговом гала-шоу Олимпиады-2026 в Милане вместе с Петром Гуменником. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Российская федерация пыталась договориться с ISU, однако организаторы не одобрили совместный номер.

Гуменник не был приглашен на показательные выступления среди мужчин — участников Игр, хотя в подобных шоу спортсмены нередко привлекают к своим программам других фигуристов.

Петросян станет единственной представительницей России, которая выступит на гала-вечере с номером под песню Шакиры. Показательные выступления запланированы на 21 февраля.

18-летняя фигуристка в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место. Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

Закрытие Олимпийских игр в Италии состоится 22 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше