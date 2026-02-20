Гуменнику и Петросян не разрешили выступить с совместным номером на ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) не дал согласия на участие российской фигуристки Аделии Петросян в итоговом гала-шоу Олимпиады-2026 в Милане вместе с Петром Гуменником. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Российская федерация пыталась договориться с ISU, однако организаторы не одобрили совместный номер.
Гуменник не был приглашен на показательные выступления среди мужчин — участников Игр, хотя в подобных шоу спортсмены нередко привлекают к своим программам других фигуристов.
Петросян станет единственной представительницей России, которая выступит на гала-вечере с номером под песню Шакиры. Показательные выступления запланированы на 21 февраля.
18-летняя фигуристка в произвольной программе набрала 141,64 балла, упав с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла спортсменка заняла шестое место. Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.
Закрытие Олимпийских игр в Италии состоится 22 февраля.