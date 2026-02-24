Ричмонд
Гуменник оценил свой результат на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что доволен своим выступлением на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в соревнованиях мужчин-одиночников Гуменник занял шестое место, набрав за короткую и произвольную программы 271,21 балла. Выше него расположились Стивен Гоголев из Канады (273,78), кореец Чха Джунхван (273,92), японцы Сюн Сато (274,90) и Юма Кагияма (280,06), а также представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58).

«Своим выступлением доволен, сделал все, что мог. Что подготовил, то и показал. Впечатления от Олимпиады позитивные. Привез из Милана огромное количество сувениров и подарков. Даже не был уверен, что все поместится в багаж. Самое яркое впечатление — пожалуй, это прокат произвольной программы. Думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции, и их нужно будет сдерживать. На удивление, после завершения выступления был спокоен. Все свои эмоции вложил в финал программы», — приводит слова Гуменника «РИА Новости Спорт».

В женском одиночном фигурном катании еще одна российская спортсменка Аделия Петросян также заняла шестое место по итогам двух прокатов с результатом 214,53 балла.

Таким образом, Петросян и Гуменник стали лучшими среди представителей Европы на Олимпиаде-2026 в одиночном катании.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.


Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
