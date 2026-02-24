Жулин сравнил чемпионку ОИ-2026 Алису Лью и Камилу Валиеву

Лью выиграла золото Олимпийских игр в Италии с результатом 226.79 балла, второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).
«Никто не говорит, что золото Алисы Лью незаслуженное. Она выиграла его в честной борьбе, показав хороший уровень своей готовности. Здесь никто не спорит, молодец. Но назвать ее сильнейшей фигуристкой планеты как-то язык не поворачивается. Уж слишком сильное падение в баллах и технических элементах по сравнению с прошлыми Играми, где доминировали наши фигуристки.
Та же Валиева на две головы выше Лью, она на льду умеет делать все. Талант Камилы безграничен, и я очень надеюсь, что он еще будет оценен по достоинству. Сложно принять тот факт, что Лью — олимпийская чемпионка, а Валиева — нет», — приводит слова Жулина «Советский спорт».
Напомним, россиянка Анна Щербакова завоевала золото ОИ-2022 в Пекине с результатом 255,95 балла. Ставшая второй на этих же Играх Александра Трусова набрала 251,73 балла, исполнив пять четверных прыжков. Камила Валиева в Пекине заняла 4-е место (224,09). Позднее результат Валиевой был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил.