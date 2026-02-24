Отец победителя ОИ Шайдорова продал машину ради тренировок сына

— Это действительно очень интересная история. Это произошло очень быстро в моменте. Я катался одно время в Акбулаке в Талгаре. Это было единственное место, где я мог тренироваться. Это был 2018 год, льда практически нигде не было, никто его не давал. И приходилось туда ездить, потому что там можно было кататься сколько хочешь и практически не было людей.



Я там катался и понимал, что угасаю как спортсмен, а я очень хочу двигаться дальше. Мне было 14 лет. И я говорил папе, что нужно ехать куда-то, чтобы я мог расти. И отец решил позвонить Алексею Урманову, потому что мы с ним были знакомы еще с 2017 года, я был у него на сборах. Алексей Евгеньевич сказал: «Да, приезжайте».



И папа буквально за день-два продал машину, и на эти деньги мы поехали в Сочи, чтобы я мог тренироваться. На протяжении четырех-пяти лет я практически всегда тренировался в Сочи. Мне было очень тяжело. У фигуристов нет межсезонья как такового. Даже в этот период ты тренируешься. У тебя есть две недели в году, когда ты можешь куда-то съездить. Но обычно эти две недели я болел, пару раз приезжал домой в Алматы, чтобы побыть с семьей. Но основное время я находился в Сочи.



Мне было сложно, потому что там все совершенно другое: город, иной менталитет. Родители были рядом, но тот период стал достаточно тяжелым в моей жизни. Было очень много положительных моментов, я познакомился с чемпионами, со многими фигуристами. Но для меня это было больше каким-то испытанием, которое я прошел", — приводит слова Шайдорова Tengri News.