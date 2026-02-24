Энберт рассказал, составит ли Валиева конкуренцию Петросян

«Камила пока не принимала участия в полноценных соревнованиях, ограничившись только прыжковым турниром. На нем она продемонстрировала четверной прыжок, что свидетельствует о ее высоком техническом уровне и способности конкурировать в этом компоненте с другими российскими фигуристками. Однако дело в том, что сложно сказать, как она сейчас выступает и катает полноценные программы. Надо подождать, пока Валиева и Петросян встретятся на одних соревнованиях. И тогда будет видно, кто в чем сильнее, у кого компоненты выше, у кого прыжки сложнее», — цитирует Энберта «Спорт День за Днем».