Энберт рассказал, составит ли Валиева конкуренцию Петросян

«Камила пока не принимала участия в полноценных соревнованиях, ограничившись только прыжковым турниром. На нем она продемонстрировала четверной прыжок, что свидетельствует о ее высоком техническом уровне и способности конкурировать в этом компоненте с другими российскими фигуристками. Однако дело в том, что сложно сказать, как она сейчас выступает и катает полноценные программы. Надо подождать, пока Валиева и Петросян встретятся на одних соревнованиях. И тогда будет видно, кто в чем сильнее, у кого компоненты выше, у кого прыжки сложнее», — цитирует Энберта «Спорт День за Днем».
Аделия Петросян выступала на зимних Олимпийских играх-2026, где заняла шестое место в соревнованиях среди девушек-одиночниц.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результат Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Срок дисквалификации Валиевой истек 25 декабря. Она может принимать участие в официальных соревнованиях.