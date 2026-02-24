Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энберт рассказал, составит ли Валиева конкуренцию Петросян

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт поделился мнением, сможет ли Камила Валиева в следующем сезоне конкурировать с Аделией Петросян.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Камила пока не принимала участия в полноценных соревнованиях, ограничившись только прыжковым турниром. На нем она продемонстрировала четверной прыжок, что свидетельствует о ее высоком техническом уровне и способности конкурировать в этом компоненте с другими российскими фигуристками. Однако дело в том, что сложно сказать, как она сейчас выступает и катает полноценные программы. Надо подождать, пока Валиева и Петросян встретятся на одних соревнованиях. И тогда будет видно, кто в чем сильнее, у кого компоненты выше, у кого прыжки сложнее», — цитирует Энберта «Спорт День за Днем».

Аделия Петросян выступала на зимних Олимпийских играх-2026, где заняла шестое место в соревнованиях среди девушек-одиночниц.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результат Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Срок дисквалификации Валиевой истек 25 декабря. Она может принимать участие в официальных соревнованиях.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше