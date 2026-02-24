Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурист Гуменник рассказал, что его выгнали из школы

Он признался, что его не интересовала учеба 8−9 классах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский фигурист, участник зимних Олимпийских игр 2026 года, Петр Гуменник рассказал, что из-за интенсивных тренировок по фигурному катанию он не мог посещать школу, что привело к трудностям в учебе. Его слова приводит Sports.ru.

«Меня выгнали из школы, потому что я проводил много времени на тренировках и не сдавал все домашние задания. Мне это не было интересно. Перешел в другую школу. Восьмой и девятый класс там я учился, но учеба в тот момент совсем не привлекала меня. Родители пытались меня заставить, но это было бесполезно», — поделился Гуменник.

На последнем турнире он набрал 184,49 балла за произвольную программу и в общей сложности 271,21 балла, что позволило занять 6-е место после того, как он был 12-м после короткой программы. Гуменник — действующий чемпион России и победитель финала Гран-при России.

Золотую медаль Олимпийских игр завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше