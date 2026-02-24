Фигурист Гуменник рассказал, что его выгнали из школы

Российский фигурист, участник зимних Олимпийских игр 2026 года, Петр Гуменник рассказал, что из-за интенсивных тренировок по фигурному катанию он не мог посещать школу, что привело к трудностям в учебе. Его слова приводит Sports.ru.
«Меня выгнали из школы, потому что я проводил много времени на тренировках и не сдавал все домашние задания. Мне это не было интересно. Перешел в другую школу. Восьмой и девятый класс там я учился, но учеба в тот момент совсем не привлекала меня. Родители пытались меня заставить, но это было бесполезно», — поделился Гуменник.
На последнем турнире он набрал 184,49 балла за произвольную программу и в общей сложности 271,21 балла, что позволило занять 6-е место после того, как он был 12-м после короткой программы. Гуменник — действующий чемпион России и победитель финала Гран-при России.
Золотую медаль Олимпийских игр завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.