Фигурист Гуменник рассказал, что его выгнали из школы

«Меня выгнали из школы, потому что я проводил много времени на тренировках и не сдавал все домашние задания. Мне это не было интересно. Перешел в другую школу. Восьмой и девятый класс там я учился, но учеба в тот момент совсем не привлекала меня. Родители пытались меня заставить, но это было бесполезно», — поделился Гуменник.