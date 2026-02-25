Илья Малинин — о результате на Олимпиаде: Страх меня уничтожил

Американский фигурист Илья Малинин, считавшийся главным претендентом на золото Олимпиады‑2026 в Милане, в итоге занял лишь восьмое место.
«Сразу после соревнований все казалось пустой тратой времени. Не было никакого смысла продолжать, никакого доверия к миру, никакой причины верить в себя. Я впустил страх — он меня уничтожил. Теперь пора подниматься. Олимпиада закончилась. Новые цели и вызовы ждут впереди», — написал Малинин в социальных сетях.
«Благодарен всему и всем, кто помогал и поддерживал меня все это время. Познакомился с новыми людьми и усвоил множество жизненных уроков. Одно поражение не меняет того, что ты уже выиграл. Из неудач учишься больше, чем из успехов. Я пришел одним человеком и ушел с изменившимся мышлением. Тем не менее у меня были потрясающие моменты и воспоминания, и я не ушел с пустыми руками. Следующий шаг — искупление. Увидимся в Праге», добавил американский фигурист.
Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Илья Малинин примет участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в столице Чехии Праге с 24 по 30 марта.