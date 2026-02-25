Илья Малинин — о результате на Олимпиаде: Страх меня уничтожил

«Благодарен всему и всем, кто помогал и поддерживал меня все это время. Познакомился с новыми людьми и усвоил множество жизненных уроков. Одно поражение не меняет того, что ты уже выиграл. Из неудач учишься больше, чем из успехов. Я пришел одним человеком и ушел с изменившимся мышлением. Тем не менее у меня были потрясающие моменты и воспоминания, и я не ушел с пустыми руками. Следующий шаг — искупление. Увидимся в Праге», добавил американский фигурист.