Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российскому тренеру победителя Олимпиады подарили квартиру

Российский тренер Алексей Урманов получил трехкомнатную квартиру в Алма-Ате после победы его подопечного Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Напомним, Шайдоров сенсационно завоевал золото на Олимпийских играх. Фигурист набрал 291,58 балла. Второе место занял представитель Японии Юма Кагияма (280,06), третье — его соотечественник Сюн Сато (274,90).

«От имени Казахстанского союза фигурного катания на коньках при поддержке спонсора Михаилу Шайдорову и его тренеру Алексею Урманову вручили ключи от трехкомнатных квартир, Софье Самоделкиной и Асем Касановой — от однокомнатных», — приводит слова президента НОК Казахстана Геннадия Головкина пресс-служба мэрии Астаны.

Также трехкомнатная квартира была подарена Шайдорову. Как сообщили в СМИ, он получил жилье в Астане, а Урманов — в Алмате.

Ранее Михаил Шайдоров получил двухкомнатную квартиру в Алмате. Отцу фигуриста Станиславу Шайдорову был подарен автомобиль от одного из бизнесменов в Казахстане.

Накануне Михаил Шайдоров рассказал, как отец в 2018 году продал автомобиль, чтобы он мог поехать тренироваться в Сочи к Урманову.


Также сертификат на новые квартиры получили бывшая российская фигуристка и участница Олимпийских игр Софья Самоделкина и ее тренер Асем Касанова.