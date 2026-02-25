Российскому тренеру победителя Олимпиады подарили квартиру

Напомним, Шайдоров сенсационно завоевал золото на Олимпийских играх. Фигурист набрал 291,58 балла. Второе место занял представитель Японии Юма Кагияма (280,06), третье — его соотечественник Сюн Сато (274,90).
«От имени Казахстанского союза фигурного катания на коньках при поддержке спонсора Михаилу Шайдорову и его тренеру Алексею Урманову вручили ключи от трехкомнатных квартир, Софье Самоделкиной и Асем Касановой — от однокомнатных», — приводит слова президента НОК Казахстана Геннадия Головкина пресс-служба мэрии Астаны.
Также трехкомнатная квартира была подарена Шайдорову. Как сообщили в СМИ, он получил жилье в Астане, а Урманов — в Алмате.
Ранее Михаил Шайдоров получил двухкомнатную квартиру в Алмате. Отцу фигуриста Станиславу Шайдорову был подарен автомобиль от одного из бизнесменов в Казахстане.
Накануне Михаил Шайдоров рассказал, как отец в 2018 году продал автомобиль, чтобы он мог поехать тренироваться в Сочи к Урманову.
Также сертификат на новые квартиры получили бывшая российская фигуристка и участница Олимпийских игр Софья Самоделкина и ее тренер Асем Касанова.