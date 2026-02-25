Super провел открытую тренировку с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой

Аделина вспомнила, что произвольная программа российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде прошла непросто: «К сожалению, не всё получилось у Аделии в произвольной программе, но мы ни в коем случае не можем её судить, потому что мы не знаем, что там происходило. После долгой паузы, после отстранения она вышла на второй международный старт и показала такой результат! Я считаю, это было достойно. Просто слова поддержки, любви, поцелуев — всего самого прекрасного ей посылаем. Набраться сил и в дальнейшем показывать только хорошие результаты».