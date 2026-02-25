Super провел открытую тренировку с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой

Перед началом тренировки гостей катка «разогрел» Ваня Корнеев, автор шоу «Залети на бит». Он проверил, насколько хорошо взрослые и дети знают последние новости о российских звёздах, а самым подкованным подарил мерч Super — фирменные тёплые панамки.
Места на бесплатную тренировку с олимпийской чемпионкой были ограничены: 40 билетов мгновенно разлетелись между гостями катка. Аделина уделила внимание каждому и раскрыла профессиональные секреты: показала базовые элементы фигурного катания и помогла участникам сделать их первые вращения. В конце тренировки у всех гостей была возможность сфотографироваться с фигуристкой и получить карточку с её автографом.
Также Сотникова пообщалась с корреспондентом Super и рассказала о рождении второго ребёнка. По словам фигуристки, после родов, которые прошли в январе, она уже через три недели вернулась на лёд. Решение о возобновлении тренировок, говорит Аделина, было принято после консультации с врачом: «Мне сказали не прыгать выше своей головы, постепенно приходить в форму и равномерно кататься».
Сотникова высказалась и о будущем своего первенца Адриана, которому в этом году исполнится четыре года. «На счёт большого спорта я ничего не буду говорить. То, что спорт будет присутствовать в его жизни — это 100%, он уже присутствует. В какой спорт будем отдавать? Попробуем всего понемножку. Конечно, главное — прислушиваться к детям».
Не обошли стороной и тему завершившейся Олимпиады в Милане: «Это была нервная Олимпиада, — отметила Сотникова. — Наши ребята — большие молодцы, потому что они выдержали, несмотря на всё то, что происходило внутри Игр».
Аделина вспомнила, что произвольная программа российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде прошла непросто: «К сожалению, не всё получилось у Аделии в произвольной программе, но мы ни в коем случае не можем её судить, потому что мы не знаем, что там происходило. После долгой паузы, после отстранения она вышла на второй международный старт и показала такой результат! Я считаю, это было достойно. Просто слова поддержки, любви, поцелуев — всего самого прекрасного ей посылаем. Набраться сил и в дальнейшем показывать только хорошие результаты».