Дегтярев заявил об отсутствии негатива к россиянам на Олимпиаде

В Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо приняли участие 13 российских спортсменов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены не столкнулись с негативным отношением на Олимпийских играх в Италии.

«Главный вывод — нужно ездить на соревнования, участвовать и нарабатывать опыт. Атмосфера была очень дружелюбной: все обнимались с нашими, фотографировались, зрители поддерживали. Не было никаких проявлений неприязни или слухов о том, что кто-то нас отвергает. Все это чепуха», — отметил Дегтярев в интервью для телеграм-канала «Юнашев Live».

Олимпиада завершилась 22 февраля, и в ней приняли участие 13 российских спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Единственным призером от России стал ски-альпинист Никита Филиппов, который завоевал серебро в спринте. Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестое место в своих дисциплинах, не сумев добраться до пьедестала.

Ранее Дегтярев сообщил, что 15 федераций допустили российских юниоров до соревнований с флагом и гимном.

