В ISU заявили о прозрачном судействе фигуристов на Олимпиаде

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил уверенность в объективности судейских оценок на турнире фигуристов в Италии, отметив, что все они были справедливыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU.
В одиночном катании российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места.
«Оценки усредняются по результатам других судей, а технические элементы проверяются и подтверждаются технической комиссией, чтобы обеспечить соответствие правилам. Кроме того, специальный комитет по оценке официальных лиц дополнительно анализирует выступления, что помогает поддерживать целостность и качество соревнований по фигурному катанию», — сообщили в пресс-службе ISU.
Также судьи проходят регулярное обучение, чтобы поддерживать высокий уровень точности в оценках. Международный союз конькобежцев полностью уверен в выставленных баллах и остается приверженным принципам справедливости и прозрачности в соревнованиях.
Ранее Гуменник рассказал, что для него радость от участия в Олимпийских играх затмило разочарование из-за судейских оценок.