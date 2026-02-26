Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта РФ

Как сообщает источник РИА Новости, гражданин России Марк Желтышев, выступающий на международной арене за США, пропустит юниорский чемпионат мира в Таллине.
Фигуристу отказали в визе из-за наличия российского гражданства. 18-летний Марк Желтышев сменил спортивное гражданство на американское и должен был выступить на юниорском чемпионате в танцах на льду вместе с Джейн Кэлхун.
Первенство мира среди юниоров в пройдет в столице Эстонии Таллине с 4 по 7 марта.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть на соревнования юных спортсменов из России и Беларуси, однако Международный союз конькобежцев (ISU) пока не исполнил эту рекомендацию.