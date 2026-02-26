Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта РФ

Выступающий за США гражданин России Марк Желтышев не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает источник РИА Новости, гражданин России Марк Желтышев, выступающий на международной арене за США, пропустит юниорский чемпионат мира в Таллине.

Фигуристу отказали в визе из-за наличия российского гражданства. 18-летний Марк Желтышев сменил спортивное гражданство на американское и должен был выступить на юниорском чемпионате в танцах на льду вместе с Джейн Кэлхун.

Первенство мира среди юниоров в пройдет в столице Эстонии Таллине с 4 по 7 марта.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть на соревнования юных спортсменов из России и Беларуси, однако Международный союз конькобежцев (ISU) пока не исполнил эту рекомендацию.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше