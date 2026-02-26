Ричмонд
Елистратов: Лью доказала, что Олимпиада — не только про страдания

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов высказался о победе Алисы Лью на Олимпиаде-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов назвал ключевым моментом на зимних Олимпийских играх победу американки Алисы Лью в женском фигурном катании.

«Ключевой момент на Олимпиаде — победа Алисы Лью. Она выполнила обе программы с легкостью, энергией и даже какой-то искренностью. Своим примером она показала, что Олимпийские игры — это не только слезы и страдания, но и возможность получать удовольствие от того, что ты делаешь», — отметил Елистратов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Лью набрала 226,79 балла и заняла первое место, «серебро» досталось японке Каори Сакамото (224,90), а бронзовую медаль завоевала её соотечественница Ами Накаи (219,16). Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место, набрав 214,53 балла.

Ранее на двух зимних олимпиадах подряд в женском одиночном фигурном катании разыгрывалась драма. В 2018 году, в Пхенчхане за золотую медаль боролись Алина Загитова и Евгения Медведева, а в 2022-м борьба развернулась сразу между тремя российскими фигуристками — Александрой Трусовой, Камилой Загитовой, Анной Щербаковой. Оба раза все спортсменки подверглись сильнейшему стрессу из-за соперничества друг с другом. Отношения некоторых фигуристок испортились на несколько лет вперед.

XXV зимняя Олимпиада проходила с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

