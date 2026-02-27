Источник: фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство

По информации источника, ограничения могут распространиться как на спортсменов, так и на тренеров. Проект поправок уже направлен в национальные федерациям, которые в течение месяца должны изучить его и предоставить обратную связь.
«Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые напрямую или через третью сторону открыто высказываются неподобающим образом в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU в соответствии с внутренними процедурами», — сказано в документе.
Если большинство федераций не поддержат инициативу, ее рассмотрят на конгрессе ISU летом 2026 года. При одобрении изменений обновленный регламент начнет действовать с 1 июля 2026 года и будет применяться начиная с сезона-2026/27.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инициативу ISU, отметила, что спортсменам и тренерам всегда было запрещено критиковать работу судей.
«Спортсмены и тренеры не имели права высказывать критику. Нам, кто принимал участие в официальных соревнованиях, всегда было запрещено критиковать судейство», — сказала Роднина.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе выступали Петр Гуменник и Аделия Петросян. Оба российских спортсмена заняли шестые места. При этом результаты Гуменника вызвали у спортивной общественности серьезные вопросы к судейским оценкам.