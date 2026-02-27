Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует ввести запрет на критику судейства в фигурном катании. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, ограничения могут распространиться как на спортсменов, так и на тренеров. Проект поправок уже направлен в национальные федерациям, которые в течение месяца должны изучить его и предоставить обратную связь.

«Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые напрямую или через третью сторону открыто высказываются неподобающим образом в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU в соответствии с внутренними процедурами», — сказано в документе.

Если большинство федераций не поддержат инициативу, ее рассмотрят на конгрессе ISU летом 2026 года. При одобрении изменений обновленный регламент начнет действовать с 1 июля 2026 года и будет применяться начиная с сезона-2026/27.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инициативу ISU, отметила, что спортсменам и тренерам всегда было запрещено критиковать работу судей.

«Спортсмены и тренеры не имели права высказывать критику. Нам, кто принимал участие в официальных соревнованиях, всегда было запрещено критиковать судейство», — сказала Роднина.

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе выступали Петр Гуменник и Аделия Петросян. Оба российских спортсмена заняли шестые места. При этом результаты Гуменника вызвали у спортивной общественности серьезные вопросы к судейским оценкам.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше