Тутберидзе потребовала официальных извинений от Баха

18 февраля 2022 года Бах заявил, что он был потрясен, как холодно встретили Валиеву ее тренеры, когда она выходила со льда после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место, допустив ряд ошибок.
Бах тогда сказал: «Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки».
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью, вышедшем на платформе Okko, отметила, что глава МОК не должен быть обсуждать атмосферу в команде Валиевой.
«Наверное, не Баху вообще обсуждать это, ему есть чем заняться. Я вообще до сих пор ожидаю от него извинений, прям официальных — таких же официальных, как он высказался. Он обязан, наверное, официально передо мной извиниться», — подчеркнула Тутберидзе.
Также тренер отметила, что американца Илью Малинина никто не утешал после 8-го места на Олимпиаде в Италии.
Валиева заняла четвертое место на Олимпиаде, однако позднее ее результат был аннулирован. Спортивный арбитражный суд удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Срок дисквалификации Валиевой истек в конце декабря прошлого года.