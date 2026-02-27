Щербакова и Гончаров пропустят финал Гран‑при России из‑за травмы

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров не примут участия в финале Гран-при России по фигурному катанию из-за проблем со здоровьем партнера. Об этом сообщила их тренер Екатерина Рублева.
«Егор восстанавливается после травмы», — передает слова Рублевой «Матч ТВ».
На чемпионате России в декабре пара заняла пятое место. Золотые медали выиграли Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.
Финал Гран-при состоится с 6 по 9 марта в Челябинске.
Ранее стало известно, что российская фигуристка Аделия Петросян, занявшая шестое место на ОИ-2026, не выступит на турнире. Петр Гуменник же, также ставший шестым на ОИ, тоже отсутствует в заявке.
В сезоне-2024/25 финал Гран-при у женщин выиграла Петросян. У мужчин «золото» взял Гуменник. В спортивных парах лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду —Василиса Кагановская и Максим Некрасов.