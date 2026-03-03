Лучшая юниорка России пропустит Кубок Федерации в Челябинске

О том, что Костылева пропустит соревнования из-за обострившейся травмы, сообщил в своем телеграм-канале двукратный олимпийский чемпион и ее тренер Евгений Плющенко.
«Уважаемые болельщики фигурного катания, в связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на Первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент.
Травма (Контузия пятки), не дала возможности подготовится к ФГП. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовится под обезболивающими и заработать “серьезный” диагноз — не есть правильное решение в Ленином случае. На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3−5 дней, для того чтоб начать полноценный тренировочный процесс. Это — 3 недели. Чем Лена сейчас и занимается — отдыхает.
Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки.
Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина по уважительной причине.
Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в ФГП, так как мы не смотря ни на что готовились с ней, но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент — она самая сильная юниорка России», — написал Плющенко.
Елена Костылева занимается в академии «Ангелы Плющенко». В декабре Плющенко объявил о прекращении работы со спортсменкой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой. Он сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Плющенко утверждал, что она регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком.
Спустя две недели, 8 января, 14-летняя Костылева вернулась в группу Плющенко. Тренер заявил, что спортсменка находилась в «катастрофической форме» и на первых тренировках с фигуристкой «увиденное его не порадовало».