Лучшая юниорка России пропустит Кубок Федерации в Челябинске

«Уважаемые болельщики фигурного катания, в связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на Первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент.



Травма (Контузия пятки), не дала возможности подготовится к ФГП. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовится под обезболивающими и заработать “серьезный” диагноз — не есть правильное решение в Ленином случае. На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3−5 дней, для того чтоб начать полноценный тренировочный процесс. Это — 3 недели. Чем Лена сейчас и занимается — отдыхает.



Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки.



Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина по уважительной причине.



Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в ФГП, так как мы не смотря ни на что готовились с ней, но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент — она самая сильная юниорка России», — написал Плющенко.