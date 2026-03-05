Ричмонд
«Не делайте так». Олимпийская чемпионка пожаловалась на фанатов

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию американка Алиса Лью пожаловалась на поведение болельщиков в аэропорту после возвращения из Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо Алиса Лью завоевала две золотые награды.

«Я приземляюсь в аэропорту, а у выхода меня ждет толпа с камерами и просьбами дать автограф. Все вторгаются в мое личное пространство. Кто-то даже гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте со мной так», — написала фигуристка в соцсетях.

Напомним, американская фигуристка Алиса Лью одержала победу в одиночном катании, набрав по сумме двух программ 226.79 балла, второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).

Фигуристка из США выиграла золото Олимпиады в одиночном катании впервые с 2002 года, когда чемпионкой в Солт-Лейк Сити стала Сара Хьюз.

Также Лью в составе сборной США победила в командном первенстве, обойдя сборную Японии и Италии.

Российская фигуристка Аделия Петросян в соревнованиях одиночниц осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.