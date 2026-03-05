Сарафанова заменила Костылеву в финале юниорского Гран-при

В списке участниц ее заменит 14-летняя Майя Сарафанова, занимающаяся в группе Сергея Давыдова. Она выступит во второй разминке под 9-м стартовым номером.
Ранее сообщалось, что у Костылевой была диагностирована контузия пятки, из-за которой она пропустит около трех недель.
Костылева является одной из ведущих фигуристок страны в своей возрастной категории. 14-летняя спортсменка занимается в академии «Ангелы Плющенко» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В декабре этого года Плющенко объявил о прекращении работы с Костылевой из-за конфликта с ее матерью. Он направил официальную жалобу уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Плющенко утверждал, что Ирина Костылева допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей, а также позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, в том числе оказывая на него физическое воздействие.
Финал юниорского Гран-при России по фигурному катанию пройдет с 4 по 6 марта в Челябинске.