Сарафанова заменила Костылеву в финале юниорского Гран-при

В декабре этого года Плющенко объявил о прекращении работы с Костылевой из-за конфликта с ее матерью. Он направил официальную жалобу уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Плющенко утверждал, что Ирина Костылева допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей, а также позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, в том числе оказывая на него физическое воздействие.