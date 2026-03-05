Ричмонд
«Жалею только об одном». Гуменник подвел итоги выступления на ОИ

Российский фигурист занял в Милане шестое место.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник признался, что сожалеет о неудачном исполнении каскада в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.

Он планировал выполнить комбинацию из четверного флипа и тройного тулупа, но во время исполнения второго прыжка допустил ошибку и сделал на один оборот меньше.

— Оглядываясь назад на результат, на все то, что произошло на Олимпиаде, ты бы ничего не поменял? Возможно, моменты настроя, что-то в прыжках, в контенте?

— Если бы у меня была возможность вернуться, я бы ничего не изменил в подготовке и настройке, потому что я выложился на максимум. Но одно, о чем я жалею, — это первый каскад в короткой программе. Вместо 4−3 я сделал 4−2. Возможно, это стоило мне дополнительных баллов.

Тогда я не знал, как мое тело отреагирует на стресс и адреналин. После того, как я вышел на лед, понял, что все в порядке, но когда заходил на первый прыжок, был немного ошарашен. Сейчас, зная, как реагирует тело на олимпийский адреналин, думаю, что мог бы сделать этот каскад более чисто, — рассказал Гуменник «Чемпионату».