Илья Малинин получил премию МОК «За честную игру»

Награда Международного Олимпийского комитета присуждена Малинину за то, что он сразу после выступления тепло поздравил золотого медалиста Михаила Шайдорова, отбросив личное разочарование.
«Малинин был выбран за проявление исключительного спортивного духа во время индивидуальных соревнований среди мужчин. После произвольной программы он сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить золотого медалиста Михаила Шайдорова», — говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
«Для меня большая честь удостоиться этой награды. Я поздравил Михаила не ради результата, а ради общего пути, который мы проходим как спортсмены», — приводит слова Малинина пресс-служба МОК.
Илья Малинин на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо стал чемпионом в составе сборной США в командном турнире. В личном турнире в мужском одиночном катании он лидировал после короткой программы, но во время исполнения произвольной программы допустил несколько ошибок и занял итоговое восьмое место.
Олимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 22 февраля. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место.
Малинин — сын фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Двукратный чемпион мира (2024, 2025) и бронзовый призер турнира (2023). Ему также принадлежит мировой рекорд по числу баллов в произвольной программе.