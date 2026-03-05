Ричмонд
Тутберидзе заявила, что очень уважает футболиста Роналду

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о нападающем «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Многие женщины считают Роналду красивым мужчиной, а кто-то смазливым. Вы к какому лагерю относитесь?

— Ни к какому. Рассматриваю его только как спортсмена-профессионала. Очень уважаю его, молодец. Он себя поддерживает, правильно питается. Как о мужчине я не задумывалась о нем. Но он симпатичный такой…

— Можно присмотреться?

— Я думаю, к нему уже присмотрелись, — рассказала Этери Тутберидзе на «Форуме в большом городе».

41-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» играет с 2023 года. Ранее форвад играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Португалей является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Этери Тутберидзе воспитала трех олимпийских чемпионок: в 2014 году Юлия Липницкая выиграла золото в командном турнире, Алина Загитова и Анна Щербакова победили на Олимпийских играх в 2018 и 2022 годах соответственно. Также ученицы тренера выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11 раз подряд.