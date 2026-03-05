Ричмонд
Тутберидзе объяснила, что изменилось в ее подходе за годы работы

Заслуженный тренер России объяснила, как теперь работает со своими учениками.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась, как изменился её подход к тренировкам фигуристок с течением времени.

"Как я изменилась с годами? Думаю, главное, что я поняла для себя — это то, что не хочу никого насильно заставлять работать и вести их к медалям. Я хочу видеть в человеке такую же страсть, как и у меня, когда он сам горит этим, мечтает об этом.

Процесс работы приносит намного больше пользы, если он сопровождается удовольствием, а не превращается в мучение, когда ребенок не хочет тренироваться и страдает. В результате этот спортсмен может не испытывать радости от выигранной медали", — рассказала Тутберидзе.

Под её руководством, в частности, тренировались олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, а также серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова. В начале 2026 года Трусова возобновила свою карьеру и вернулась в группу Тутберидзе.

