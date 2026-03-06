Ричмонд
Тутберидзе заявила, что Липницкая не переносила Медведеву

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что вынуждена была начать работать без выходных, когда испортились отношения между ее подопечными.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Этери Тутберидзе заявила, что олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая не переносила другую известную российскую фигуристку — Евгению Медведеву. При этом тренер отметила, что похожая ситуация была с Медведевой и олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

«Мы работаем без выходных. И на самом деле уже очень давно. Когда Юля Липницкая не переносила Женю Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы в какой-то день я могла полностью сосредоточиться на Жене, а в какой-то день полностью сосредоточиться на Юле. Потом, в принципе, была похожая ситуация с Алиной и Женей. С тех пор мы работаем без выходных, мы всегда есть», — сказала Тутберидзе на «Форуме в большом городе».

Евгения Медведева зовоевала серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года. Помимо этого, Медведева дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы.

Этери Тутберидзе воспитала трех олимпийских чемпионок: в 2014 году Юлия Липницкая выиграла золото в командном турнире, Алина Загитова и Анна Щербакова победили на Олимпийских играх в 2018 и 2022 годах соответственно. Также ученицы тренера выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11 раз подряд.

