Тутберидзе заявила, что Липницкая не переносила Медведеву

Этери Тутберидзе заявила, что олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая не переносила другую известную российскую фигуристку — Евгению Медведеву. При этом тренер отметила, что похожая ситуация была с Медведевой и олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.
«Мы работаем без выходных. И на самом деле уже очень давно. Когда Юля Липницкая не переносила Женю Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы в какой-то день я могла полностью сосредоточиться на Жене, а в какой-то день полностью сосредоточиться на Юле. Потом, в принципе, была похожая ситуация с Алиной и Женей. С тех пор мы работаем без выходных, мы всегда есть», — сказала Тутберидзе на «Форуме в большом городе».
Евгения Медведева зовоевала серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года. Помимо этого, Медведева дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы.
Этери Тутберидзе воспитала трех олимпийских чемпионок: в 2014 году Юлия Липницкая выиграла золото в командном турнире, Алина Загитова и Анна Щербакова победили на Олимпийских играх в 2018 и 2022 годах соответственно. Также ученицы тренера выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11 раз подряд.