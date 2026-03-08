Ричмонд
Как Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России и вышла на Игры

Аделия Петросян — фигуристка без спортивной династии, которая за пять лет стала лидером сборной России и выступила на Олимпиаде в Милане. Ее путь — про труд, смелость и веру в себя.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Аделия Петросян была школьницей, которая мечтала не о медалях, а о прилавке с баклажанами. Сегодня она двукратная чемпионка России, обладательница олимпийской лицензии и одна из немногих в мире, кто исполняет четверные прыжки, доступные даже не всем мужчинам. Как девочке без спортивного прошлого в семье удалось за такое короткое время подняться на вершину российского фигурного катания — и что помогло ей не сломаться перед лицом жесткой конкуренции, рассказываем в нашей статье.

Детство будущей чемпионки

Аделия Петросян в детстве
Аделия Петросян в детствеИсточник: Соцсети

Аделия Петросян родилась 5 июня 2007 года в Москве в семье с армянскими корнями: отец — армянин, мама — русская. Родители не занимались спортом: папа работает в сфере медицинского образования, мама раньше танцевала.

В два года Аделия увидела по телевизору шоу «Ледниковый период» и загорелась идеей выйти на лед. Она попросила родителей поставить ее на коньки, но тогда они не восприняли это всерьез. Но через два года, когда Алелия снова заговорила про лед и желание заниматься фигурным катанием, они отдали ее в секцию.

Первые тренировки проходили на катке «Москвич», а первым тренером Петросян стала Ирина Страхова, которая научила ее всем тройным прыжкам. Аделия вспоминает: «Я тогда была так счастлива, что просто не могла поверить».

Интересно, что в детстве Аделия перебирала разные профессии: она мечтала стать то парикмахером, то — продавцом овощей. «Может, я бы сейчас продавала баклажаны и помидоры, кто знает?» — часто говорит в своих интервью фигуристка.

Школа и заочное обучение

Аделия Петросян в школьные годы и на вручении аттестата.
Аделия Петросян в школьные годы и на вручении аттестата.Источник: Соцсети

До 13 лет Аделия училась в московской школе № 825, где ее бабушка, Надежда Наумова, преподавала литературу и русский язык. Позже, чтобы сосредоточиться на спорте, она перешла на заочную форму обучения. Аттестат получила в 2024 году.

Именно от своей бабушки Аделия унаследовала безмерную любовь к книгам. Сейчас в ее предпочтениях — «Война и мир», а также стихи Цветаевой и Ахматовой. «Мне очень близок образ Наташи Ростовой», — делилась она в своих интервью.

Переход к Тутберидзе и первые успехи

Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию среди девушек, установив личный рекорд — 262,92 балла
Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию среди девушек, установив личный рекорд — 262,92 баллаИсточник: Соцсети

В 11 лет Аделия провалила выступление на Первенстве Москвы и хотела бросить катание. Но вместо этого решила попробовать попасть к Этери Тутберидзе — самому строгому и успешному тренеру страны. В марте 2019 года она прошла просмотр, а потом очень долго ждала ответа. И только когда ее позвали на летние сборы, поняла, что шанс добиться успехов в фигурном катании у нее все же есть.

Первые месяцы были особенно тяжелыми. «Я чувствовала себя никчемной, — говорит Аделия. — Все было быстро, жестко, непривычно». Но именно там она начала осваивать самые сложные четверные прыжки — элементы, которые редко покоряются даже мужчинам.

Прорыв: четверные риттбергеры и тройной аксель

Аделия Петросян одна из немногих, кто владеет всеми основными прыжками, которые не под силу даже многим мужчинам.
Аделия Петросян одна из немногих, кто владеет всеми основными прыжками, которые не под силу даже многим мужчинам.Источник: Соцсети

Уже в 2021 году Аделия стала первой в мире, кто исполнил два чистых четверных риттбергера за одну программу. Позже она освоила тройной аксель (3,5 оборота) и начала пробовать четверные флип, тулуп и лутц. Сегодня она одна из немногих, кто владеет всеми основными прыжками ультра-си в фигурном катании — это элементы повышенной сложности, которые считаются сверхсложными и трудно поддающимися.

Как признается сама Аделия, ее кумиром в детстве была фигуристка Евгения Медведева. «Я смотрела ее программы и мечтала кататься так же красиво», — говорит она. Сейчас, кстати, их часто сравнивают — и внешне, и по стилю катания.

После отстранения Российской сборной от международных турниров вся конкуренция переместилась внутрь страны. Аделия выиграла:

  • чемпионат России — 2024 и 2025;
  • Спартакиаду — 2024;
  • финал Гран-при России — 2025.

А в сентябре 2025 года она завоевала олимпийскую лицензию, выиграв квалификационный турнир в Пекине с результатом 209,63 балла.

Участие в Олимпиаде-2026 и жизнь вне спорта

Аделия Петросян на разминке перед прокатом
Аделия Петросян на разминке перед прокатомИсточник: Соцсети

На Олимпиаде в Милане Аделия выступала под нейтральным флагом. Несмотря на свои армянские корни и предложение выступать за Армению, Петросян все же выбрала Россию и признавалась, что не жалеет о своем выборе и гордится этим. У нее почти не было опыта на международной арене, а Олимпийские игры стали лишь вторым серьезным стартом за пять лет.

В короткой программе она убрала тройной аксель, чтобы снизить риск. В произвольной попыталась сделать четверной тулуп, но не получилось. Дальше откатала чисто, но одного падения хватило, чтобы остаться без медали. В итоге Аделия заняла 6 место с результатом 214,53 балла, уступив бронзовому призеру — американке Эмбер Гленн всего 0,38 балла. После выступления в своих интервью Аделия говорила, что ей немного стыдно перед федерацией и болельщиками. Но все эксперты сошлись во мнении: она сделала все, что могла, и выступила очень достойно, несмотря на колоссальное психологическое давление.

В обычной жизни вне льда Аделия — тихая, скромная, любит домашний уют. В свободное время много читает, собирает пазлы, смотрит сериалы. У нее есть йоркширский терьер Альмочка, которую она обожает, много с ней гуляет и проводит время.

Аделия уже заявила, что хочет выступать на следующей Олимпиаде, а после завершения карьеры в большом спорте мечтает стать хореографом-постановщиком. Она не родилась звездой, но стала ею, благодаря своему упорству, правильной команде и готовности идти до конца. И даже без медали в Милане она уже вошла в историю фигурного катания и завоевала любовь тысяч болельщиков по всему миру.

