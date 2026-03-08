Как Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России и вышла на Игры

Аделия Петросян была школьницей, которая мечтала не о медалях, а о прилавке с баклажанами. Сегодня она двукратная чемпионка России, обладательница олимпийской лицензии и одна из немногих в мире, кто исполняет четверные прыжки, доступные даже не всем мужчинам. Как девочке без спортивного прошлого в семье удалось за такое короткое время подняться на вершину российского фигурного катания — и что помогло ей не сломаться перед лицом жесткой конкуренции, рассказываем в нашей статье.