Как Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России и вышла на Игры

Аделия Петросян была школьницей, которая мечтала не о медалях, а о прилавке с баклажанами. Сегодня она двукратная чемпионка России, обладательница олимпийской лицензии и одна из немногих в мире, кто исполняет четверные прыжки, доступные даже не всем мужчинам. Как девочке без спортивного прошлого в семье удалось за такое короткое время подняться на вершину российского фигурного катания — и что помогло ей не сломаться перед лицом жесткой конкуренции, рассказываем в нашей статье.
Детство будущей чемпионки
Аделия Петросян родилась 5 июня 2007 года в Москве в семье с армянскими корнями: отец — армянин, мама — русская. Родители не занимались спортом: папа работает в сфере медицинского образования, мама раньше танцевала.
В два года Аделия увидела по телевизору шоу «Ледниковый период» и загорелась идеей выйти на лед. Она попросила родителей поставить ее на коньки, но тогда они не восприняли это всерьез. Но через два года, когда Алелия снова заговорила про лед и желание заниматься фигурным катанием, они отдали ее в секцию.
Первые тренировки проходили на катке «Москвич», а первым тренером Петросян стала Ирина Страхова, которая научила ее всем тройным прыжкам. Аделия вспоминает: «Я тогда была так счастлива, что просто не могла поверить».
Интересно, что в детстве Аделия перебирала разные профессии: она мечтала стать то парикмахером, то — продавцом овощей. «Может, я бы сейчас продавала баклажаны и помидоры, кто знает?» — часто говорит в своих интервью фигуристка.
Школа и заочное обучение
До 13 лет Аделия училась в московской школе № 825, где ее бабушка, Надежда Наумова, преподавала литературу и русский язык. Позже, чтобы сосредоточиться на спорте, она перешла на заочную форму обучения. Аттестат получила в 2024 году.
Именно от своей бабушки Аделия унаследовала безмерную любовь к книгам. Сейчас в ее предпочтениях — «Война и мир», а также стихи Цветаевой и Ахматовой. «Мне очень близок образ Наташи Ростовой», — делилась она в своих интервью.
Переход к Тутберидзе и первые успехи
В 11 лет Аделия провалила выступление на Первенстве Москвы и хотела бросить катание. Но вместо этого решила попробовать попасть к Этери Тутберидзе — самому строгому и успешному тренеру страны. В марте 2019 года она прошла просмотр, а потом очень долго ждала ответа. И только когда ее позвали на летние сборы, поняла, что шанс добиться успехов в фигурном катании у нее все же есть.
Первые месяцы были особенно тяжелыми. «Я чувствовала себя никчемной, — говорит Аделия. — Все было быстро, жестко, непривычно». Но именно там она начала осваивать самые сложные четверные прыжки — элементы, которые редко покоряются даже мужчинам.
Прорыв: четверные риттбергеры и тройной аксель
Уже в 2021 году Аделия стала первой в мире, кто исполнил два чистых четверных риттбергера за одну программу. Позже она освоила тройной аксель (3,5 оборота) и начала пробовать четверные флип, тулуп и лутц. Сегодня она одна из немногих, кто владеет всеми основными прыжками ультра-си в фигурном катании — это элементы повышенной сложности, которые считаются сверхсложными и трудно поддающимися.
Как признается сама Аделия, ее кумиром в детстве была фигуристка Евгения Медведева. «Я смотрела ее программы и мечтала кататься так же красиво», — говорит она. Сейчас, кстати, их часто сравнивают — и внешне, и по стилю катания.
После отстранения Российской сборной от международных турниров вся конкуренция переместилась внутрь страны. Аделия выиграла:
- чемпионат России — 2024 и 2025;
- Спартакиаду — 2024;
- финал Гран-при России — 2025.
А в сентябре 2025 года она завоевала олимпийскую лицензию, выиграв квалификационный турнир в Пекине с результатом 209,63 балла.
Участие в Олимпиаде-2026 и жизнь вне спорта
На Олимпиаде в Милане Аделия выступала под нейтральным флагом. Несмотря на свои армянские корни и предложение выступать за Армению, Петросян все же выбрала Россию и признавалась, что не жалеет о своем выборе и гордится этим. У нее почти не было опыта на международной арене, а Олимпийские игры стали лишь вторым серьезным стартом за пять лет.
В короткой программе она убрала тройной аксель, чтобы снизить риск. В произвольной попыталась сделать четверной тулуп, но не получилось. Дальше откатала чисто, но одного падения хватило, чтобы остаться без медали. В итоге Аделия заняла 6 место с результатом 214,53 балла, уступив бронзовому призеру — американке Эмбер Гленн всего 0,38 балла. После выступления в своих интервью Аделия говорила, что ей немного стыдно перед федерацией и болельщиками. Но все эксперты сошлись во мнении: она сделала все, что могла, и выступила очень достойно, несмотря на колоссальное психологическое давление.
В обычной жизни вне льда Аделия — тихая, скромная, любит домашний уют. В свободное время много читает, собирает пазлы, смотрит сериалы. У нее есть йоркширский терьер Альмочка, которую она обожает, много с ней гуляет и проводит время.
Аделия уже заявила, что хочет выступать на следующей Олимпиаде, а после завершения карьеры в большом спорте мечтает стать хореографом-постановщиком. Она не родилась звездой, но стала ею, благодаря своему упорству, правильной команде и готовности идти до конца. И даже без медали в Милане она уже вошла в историю фигурного катания и завоевала любовь тысяч болельщиков по всему миру.