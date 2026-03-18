Петросян и Гуменник выступят с совместным номером в шоу Тутберидзе

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян представят совместный номер в рамках тура шоу Этери Тутберидзе, сообщил тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На Олимпийских играх‑2026 в Италии Петросян хотела представить номер вместе Гуменником на показательных выступлениях, однако не получила разрешения.

— Аделия хотела пригласить Петра на показательное выступление на Олимпиаде, но запретили. Как можете этот момент прокомментировать?

— Все очень просто: там есть регламент. Приглашается определенное количество спортсменов, поэтому здесь всё просто. Но могу дать информацию на будущее: у нашей команды Этери Тутберидзе, как всегда, в апреле проходит тур ледовых шоу, и в этом туре вы увидите номер пары, — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Утро на ТНТ».

Тур шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» пройдет в апреле 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Петросян и Гуменник заняли шестые места в женском и мужском одиночном катании соответственно.

