Петросян и Гуменник выступят с совместным номером в шоу Тутберидзе

На Олимпийских играх‑2026 в Италии Петросян хотела представить номер вместе Гуменником на показательных выступлениях, однако не получила разрешения.
— Аделия хотела пригласить Петра на показательное выступление на Олимпиаде, но запретили. Как можете этот момент прокомментировать?
— Все очень просто: там есть регламент. Приглашается определенное количество спортсменов, поэтому здесь всё просто. Но могу дать информацию на будущее: у нашей команды Этери Тутберидзе, как всегда, в апреле проходит тур ледовых шоу, и в этом туре вы увидите номер пары, — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Утро на ТНТ».
Тур шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» пройдет в апреле 2026 года.
Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.
На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Петросян и Гуменник заняли шестые места в женском и мужском одиночном катании соответственно.