Даниил Глейхенгауз: Болеть за «Спартак» — это про преодоление

«Пока интересные впечатления от команды Карседо. Посмотрим, как будет дальше. По-моему, в нападении дела пока лучше, чем в защите. Как говорится, спорт — это про преодоление. Последние сезоны болеть за “Спартак” — это как раз про преодоление, но мы клуб любим с детства и готовы ко всему. Мне кажется, в любом случае, нам надо усилиться. Есть много позиций, где есть проблемы. Вообще-то последние матчи мы играем без нападающего. Когда была игра с тем же “Зенитом”, это выглядело интересно. Какие-то находки, изменения в связи с Маркиньосом в атаке, но все-таки нам не хватает центрфорварда. Поэтому на данный момент мы не говорим о чемпионстве, в этом сезоне мы вряд ли боремся за него», — заявил Глейхенгауз в интервью Metaratings.ru.