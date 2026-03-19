Даниил Глейхенгауз: Болеть за «Спартак» — это про преодоление

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз высказался об игре своей любимой футбольной команды — московского «Спартака».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Даниил Глейхенгауз, тренер по фигурному катанию и болельщик «Спартака», оценил игру красно-белых под руководством Хуана Карседо.

«Пока интересные впечатления от команды Карседо. Посмотрим, как будет дальше. По-моему, в нападении дела пока лучше, чем в защите. Как говорится, спорт — это про преодоление. Последние сезоны болеть за “Спартак” — это как раз про преодоление, но мы клуб любим с детства и готовы ко всему. Мне кажется, в любом случае, нам надо усилиться. Есть много позиций, где есть проблемы. Вообще-то последние матчи мы играем без нападающего. Когда была игра с тем же “Зенитом”, это выглядело интересно. Какие-то находки, изменения в связи с Маркиньосом в атаке, но все-таки нам не хватает центрфорварда. Поэтому на данный момент мы не говорим о чемпионстве, в этом сезоне мы вряд ли боремся за него», — заявил Глейхенгауз в интервью Metaratings.ru.

После 21 тура «Спартак» занимает 6-е место в таблице чемпионата России, имея 35 очков в активе. Ближайший матч «Спартак» проведет в гостях против «Оренбурга» в воскресенье, 22 марта. Начало игры — в 13:45 по московскому времени.