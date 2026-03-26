Плющенко: Жестче надо судить в России, а то короны многие надели

Плющенко указал на ключевую проблему судейства — завышение баллов на внутренних соревнованиях, что, по его мнению, является медвежьей услугой для спортсменов и тренеров.
— Российскому фигурному катанию куда надо сейчас стремиться? С учетом прошедшей Олимпиады.
— Если говорить конкретно про парней, то нашим пацанам не хватает интерпретации. Ну нет ее! Прыгаем, да, здорово. Но связующих очень мало, все разбеги простые.
Сравниваем с иностранным катанием — там переходы, сложные входы во вращение, выходы из прыжков сложные, с «кораблей», с кантилеверов, с бауэров, с каких-то затяжек. Конечно, нужно добавить скоростной составляющей. Мы словно ходим, и это действительно видно.
— Так и компоненты так же ставят. За прыжки.
— Да, поэтому я согласен с Лешей Ягудиным — он сказал, что мы должны на нашем уровне оценивать как подобает. Получил 82 балла на российском старте — все, поставьте 82, но не 102. Это медвежья услуга. И тогда наши спортсмены будут понимать, где они. Начнут сравнивать, стремиться.
Тренеры — то же самое: станут анализировать, правильно ли они делают свою работу. А когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина… Мы же тоже общаемся со многими международными тренерами, друзей и товарищей хватает. И там говорят: «Что же вы делаете? Мы все здесь смеемся».
Мне кажется, новый четырехлетний олимпийский цикл надо пройти грамотно. Если недокрут — значит, недокрут. Если блок сорван — значит, сорван, не четвертый уровень, а третий. Пожестче надо, пожестче. Тогда будут понимать. А то короны многие понадевали… Это путь в никуда. Думаю, руководство нашей федерации пересмотрит это дело. И судьи тоже, — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».
Напомним, на Олимпийских играх 2026 года в Италии первое место в мужском одиночном катании сенсационно занял Михаил Шайдоров из Казахстана с результатом 291,58 балла. На второй строчке расположился представитель Японии Юма Кагияма (280,06), на третьей — его соотечественник Сюн Сато (274,90).