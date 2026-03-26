Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко: Жестче надо судить в России, а то короны многие надели

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал систему судейства в российском фигурном катании.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Плющенко указал на ключевую проблему судейства — завышение баллов на внутренних соревнованиях, что, по его мнению, является медвежьей услугой для спортсменов и тренеров.

— Российскому фигурному катанию куда надо сейчас стремиться? С учетом прошедшей Олимпиады.

— Если говорить конкретно про парней, то нашим пацанам не хватает интерпретации. Ну нет ее! Прыгаем, да, здорово. Но связующих очень мало, все разбеги простые.

Сравниваем с иностранным катанием — там переходы, сложные входы во вращение, выходы из прыжков сложные, с «кораблей», с кантилеверов, с бауэров, с каких-то затяжек. Конечно, нужно добавить скоростной составляющей. Мы словно ходим, и это действительно видно.

— Так и компоненты так же ставят. За прыжки.

— Да, поэтому я согласен с Лешей Ягудиным — он сказал, что мы должны на нашем уровне оценивать как подобает. Получил 82 балла на российском старте — все, поставьте 82, но не 102. Это медвежья услуга. И тогда наши спортсмены будут понимать, где они. Начнут сравнивать, стремиться.

Тренеры — то же самое: станут анализировать, правильно ли они делают свою работу. А когда нашим внутри страны ставят по 310 баллов на уровне Малинина… Мы же тоже общаемся со многими международными тренерами, друзей и товарищей хватает. И там говорят: «Что же вы делаете? Мы все здесь смеемся».


Мне кажется, новый четырехлетний олимпийский цикл надо пройти грамотно. Если недокрут — значит, недокрут. Если блок сорван — значит, сорван, не четвертый уровень, а третий. Пожестче надо, пожестче. Тогда будут понимать. А то короны многие понадевали… Это путь в никуда. Думаю, руководство нашей федерации пересмотрит это дело. И судьи тоже, — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, на Олимпийских играх 2026 года в Италии первое место в мужском одиночном катании сенсационно занял Михаил Шайдоров из Казахстана с результатом 291,58 балла. На второй строчке расположился представитель Японии Юма Кагияма (280,06), на третьей — его соотечественник Сюн Сато (274,90).