3 спортсмена, которые не считают калории — и остаются в форме

В мире, где культура подсчета калорий проникла повсюду, спортсмены кажутся главными адептами строгих диет. Но среди профессионалов все больше тех, кто отказывается от такой схемы. Они не считают калории, не взвешивают порции и не делят продукты на разрешенные и запретные. При этом их форма остается предметом зависти для миллионов. Подробнее о том, как им это удается, читайте в нашей статье.
Елизавета Туктамышева: интуитивное питание вместо голодовок
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прошла через период жестких ограничений, когда приходилось постоянно следить за весом и переживать из-за каждого съеденного кусочка. В юности она жила в перманентном стрессе: если переела сегодня, то нужно голодать. Но с возрастом подход кардинально изменился.
Сейчас фигуристка придерживается принципов интуитивного питания. По ее словам, жесткие диеты никогда не помогают сбросить вес, а только вредят здоровью. Вместо того чтобы гнаться за идеальными цифрами на весах, она советует искать комфортную для себя форму питания.
В рационе Туктамышевой обязательно присутствуют мясо и белковые продукты — она чувствует заметную разницу в физическом состоянии, если белка недостаточно. Завтрак для нее обязателен: если она пропускает утренний прием пищи и не съедает, например, яйца или бутерброд с сыром, то чувствует себя некомфортно весь день. Обед обычно состоит из овощного или куриного супов, а на ужин она ест рыбу или мясо.
Фигуристка никогда не допускает длительных периодов голодания, потому что это приводит к истощению и упадку сил. Она старается поддерживать постоянный режим питания, чтобы чувствовать себя комфортно. Ест небольшими порциями, но не может терпеть сильный голод — если не поест вовремя, сразу становится плохо, наваливается усталость и пропадает желание что-либо делать.
В феврале 2026 года на Олимпиаде в Милане Туктамышева работала комментатором и экспертом. В соцсетях она поделилась впечатлениями и отдельно отметила, что на Играх была «невероятно вкусная еда» — еще одно подтверждение того, что она не мучает себя диетами даже во время ответственных мероприятий.
Кимми Репонд: баланс без запретов
Швейцарская фигуристка Кимми Репонд, призер чемпионата Европы, в 2025 году рассказала о своем подходе к питанию. У нее нет никаких строгих ограничений по калориям, она не загоняет себя в жесткие рамки и ест в зависимости от настроения и места, где находится.
Единственное, за чем она следит — чтобы в рационе было достаточно белков и углеводов, а также витаминов. Остальное — вопрос личных предпочтений. Репонд признается, что обожает японскую кухню, особенно суши, и даже во время соревнований в Италии не отказывала себе в любимой еде. Чаще всего фигуристка готовит сама, но иногда ходит в рестораны, при этом не испытывает чувства вины и не носит с собой весы, чтобы следить за порциями или количеством калорий.
Александр Овечкин: все лишнее сжигает на тренировках
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и один из лучших хоккеистов мира Александр Овечкин вообще не утруждает себя подсчетами калорий. В одном из интервью он прямо заявил, что не следит за питанием. Объяснение простое и прагматичное: все лишние калории сжигаются на льду во время тренировок. Высокие нагрузки в хоккее требуют огромных энергозатрат, и организм сам регулирует, сколько и какой еды ему нужно.
Исторический эпизод с Олимпиады-2010 в Ванкувере наглядно демонстрирует отношение Овечкина к еде. Организаторы Игр предложили спортсменам некачественное питание — хоккеисты сборной России, включая Овечкина, попробовали пасту в олимпийской столовой, не наелись и отправились в «Макдональдс». Вратарь Семен Варламов тогда прямо сказал, что качество блюд оставляет желать лучшего. А Овечкин наравне с партнерами ел гамбургеры, но это никак не помешало ему оставаться в форме.
Сейчас, в 2026 году, Овечкин по-прежнему не заморачивается подсчетами. Его козырь — высочайшая физическая нагрузка, которая позволяет не думать о калориях.
Герои статьи представляют разные виды спорта, у них разные графики и разные нагрузки. Но их объединяет общий принцип: они перестали контролировать каждый прием пищи и начали слушать свое тело. Еда для них, прежде всего, должна быть качественной и своевременной. И, глядя на них, можно с уверенностью сказать, что такой принцип питания работает ничуть не хуже строгих диет.