3 самых ярких образа спортсменок в 2026 году

Мы привыкли видеть их на пьедесталах — с медалями, в спортивных костюмах и сдержанными в эмоциях. Но в этом году спортсменки снова доказали, что умеют удивлять не только рекордами, но и образами, которые обсуждает вся страна. Одни кардинально сменили цвет волос, другие примерили неожиданные амплуа, а третьи и вовсе покорили модный подиум.
Алина Загитова: ангел с крыльями и новая прическа
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова начала 2026 год с кардинальных перемен. В феврале 23-летняя спортсменка шокировала поклонников, отрезав длинные волосы и сделав стильное объемное каре. «Зато со мной не скучно», — с юмором прокомментировала свое решение фигуристка, которая ранее планировала отращивать волосы.
Поклонники разделились на два лагеря: одни завалили ее комплиментами, отмечая, что стрижка идеально подходит на весну и подчеркивает красоту девушки, другие сочли новый образ неудачным. Сама спортсменка на критику никак не отреагировала.
А в День всех влюбленных, 14 февраля, Загитова предстала в неожиданном амплуа — она снялась в образе ангела. На фото олимпийская чемпионка позирует с большими белыми крыльями за спиной, одетая в белый свитер и шорты. «Даже ангелы теряют свои крылья, когда влюбляются, потому что любовь учит нас ходить по земле», — написала Загитова под этим фото на английском языке. Романтичный образ в сочетании с новой стрижкой стал одной из самых обсуждаемых публикаций месяца.
Елизавета Нугуманова: перевоплощение в блондинку
Российская фигуристка-одиночница Елизавета Нугуманова, завершившая карьеру и перешедшая на тренерскую работу, в январе 2026 года показала результаты смелого эксперимента с внешностью. Спортсменка кардинально сменила имидж, превратившись из жгучей брюнетки в яркую блондинку.
Нугуманова опубликовала видео, снятое в салоне красоты, где мастер поколдовала над ее каштановыми волосами. Второй ролик фигуристка записала уже после визита к парикмахеру-колористу — она станцевала на камеру, демонстрируя со всех сторон свою новую прическу.
Подписчики тут же отреагировали восторженными комментариями: «Красотка, тебе идет», «Куколка», «Роковая девушка теперь». Но на этом смена имиджа не закончилась.
Чуть позже Нугуманова вышла на лед в смелом наряде — черном боди с глубоким вырезом на груди. Спортсменка показала красивые вращения под динамичную музыку, и видео мгновенно разлетелось по соцсетям, правда, позже было удалено.
Ксения Гнедина: путь от корта до короны «Мисс Европа»
Самое невероятное преображение произошло с 26-летней теннисисткой из Омска Ксенией Гнединой. В феврале 2026 года она победила в финале конкурса «Мисс Европа — 2026», который прошел в Бейруте. Ксения обошла сорок других участниц со всего континента. Этот титул представительницы из России не получали до этого больше четырех лет.
Путь Ксении к короне уникален. С четырех лет она занималась большим теннисом, достигла звания мастера спорта, но была вынуждена завершить карьеру уже в 11 лет из-за серьезной травмы. Именно эта «сибирская» выдержка и воля к победе, по ее словам, стали фундаментом для ее будущих успехов.
К конкурсу «Мисс Европа» Гнедина активно готовилась: она ежедневно тренировалась в спортзале, отрабатывала дефиле, совершенствовала навыки самопрезентации и разговорного английского. Решающим моментом стал ее выход в национальном костюме «Держава России», весом около девяти килограммов, который был украшен символами страны. Наряд состоял из двух частей со шлейфом в цвета российского флага и произвел сильнейшее впечатление на жюри. Интересно, что в тройку финалисток вошла еще одна россиянка — Мария Исаева из Крыма. Она по итогам заняла второе место.
Три героини нашей статьи доказывают, что спортивная закалка и чувство стиля могут идти рука об руку. А умение эффектно выглядеть и побеждать — у них в крови. И в 2026 году они показали, что владеют этими качествами в совершенстве, а их яркие образы — лучшее тому подтверждение.