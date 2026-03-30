Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3 самых ярких образа спортсменок в 2026 году

Наши чемпионки и мастера спорта доказывают, что их талант блистать не ограничивается спортивными аренами. 2026 год стал для них временем смелых экспериментов с внешностью и стилем.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Мы привыкли видеть их на пьедесталах — с медалями, в спортивных костюмах и сдержанными в эмоциях. Но в этом году спортсменки снова доказали, что умеют удивлять не только рекордами, но и образами, которые обсуждает вся страна. Одни кардинально сменили цвет волос, другие примерили неожиданные амплуа, а третьи и вовсе покорили модный подиум.

Алина Загитова: ангел с крыльями и новая прическа

Алина Загитова
Алина ЗагитоваИсточник: Соцсети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова начала 2026 год с кардинальных перемен. В феврале 23-летняя спортсменка шокировала поклонников, отрезав длинные волосы и сделав стильное объемное каре. «Зато со мной не скучно», — с юмором прокомментировала свое решение фигуристка, которая ранее планировала отращивать волосы.

Поклонники разделились на два лагеря: одни завалили ее комплиментами, отмечая, что стрижка идеально подходит на весну и подчеркивает красоту девушки, другие сочли новый образ неудачным. Сама спортсменка на критику никак не отреагировала.

А в День всех влюбленных, 14 февраля, Загитова предстала в неожиданном амплуа — она снялась в образе ангела. На фото олимпийская чемпионка позирует с большими белыми крыльями за спиной, одетая в белый свитер и шорты. «Даже ангелы теряют свои крылья, когда влюбляются, потому что любовь учит нас ходить по земле», — написала Загитова под этим фото на английском языке. Романтичный образ в сочетании с новой стрижкой стал одной из самых обсуждаемых публикаций месяца.

Елизавета Нугуманова: перевоплощение в блондинку

Елизавета Нугуманова
Елизавета НугумановаИсточник: Соцсети

Российская фигуристка-одиночница Елизавета Нугуманова, завершившая карьеру и перешедшая на тренерскую работу, в январе 2026 года показала результаты смелого эксперимента с внешностью. Спортсменка кардинально сменила имидж, превратившись из жгучей брюнетки в яркую блондинку.

Нугуманова опубликовала видео, снятое в салоне красоты, где мастер поколдовала над ее каштановыми волосами. Второй ролик фигуристка записала уже после визита к парикмахеру-колористу — она станцевала на камеру, демонстрируя со всех сторон свою новую прическу.

Подписчики тут же отреагировали восторженными комментариями: «Красотка, тебе идет», «Куколка», «Роковая девушка теперь». Но на этом смена имиджа не закончилась.

Чуть позже Нугуманова вышла на лед в смелом наряде — черном боди с глубоким вырезом на груди. Спортсменка показала красивые вращения под динамичную музыку, и видео мгновенно разлетелось по соцсетям, правда, позже было удалено.

Ксения Гнедина: путь от корта до короны «Мисс Европа»

Ксения Гнедина
Ксения ГнединаИсточник: Соцсети

Самое невероятное преображение произошло с 26-летней теннисисткой из Омска Ксенией Гнединой. В феврале 2026 года она победила в финале конкурса «Мисс Европа — 2026», который прошел в Бейруте. Ксения обошла сорок других участниц со всего континента. Этот титул представительницы из России не получали до этого больше четырех лет.

Путь Ксении к короне уникален. С четырех лет она занималась большим теннисом, достигла звания мастера спорта, но была вынуждена завершить карьеру уже в 11 лет из-за серьезной травмы. Именно эта «сибирская» выдержка и воля к победе, по ее словам, стали фундаментом для ее будущих успехов.

К конкурсу «Мисс Европа» Гнедина активно готовилась: она ежедневно тренировалась в спортзале, отрабатывала дефиле, совершенствовала навыки самопрезентации и разговорного английского. Решающим моментом стал ее выход в национальном костюме «Держава России», весом около девяти килограммов, который был украшен символами страны. Наряд состоял из двух частей со шлейфом в цвета российского флага и произвел сильнейшее впечатление на жюри. Интересно, что в тройку финалисток вошла еще одна россиянка — Мария Исаева из Крыма. Она по итогам заняла второе место.

Три героини нашей статьи доказывают, что спортивная закалка и чувство стиля могут идти рука об руку. А умение эффектно выглядеть и побеждать — у них в крови. И в 2026 году они показали, что владеют этими качествами в совершенстве, а их яркие образы — лучшее тому подтверждение.

