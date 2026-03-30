3 самых ярких образа спортсменок в 2026 году

А в День всех влюбленных, 14 февраля, Загитова предстала в неожиданном амплуа — она снялась в образе ангела. На фото олимпийская чемпионка позирует с большими белыми крыльями за спиной, одетая в белый свитер и шорты. «Даже ангелы теряют свои крылья, когда влюбляются, потому что любовь учит нас ходить по земле», — написала Загитова под этим фото на английском языке. Романтичный образ в сочетании с новой стрижкой стал одной из самых обсуждаемых публикаций месяца.