Каори Сакамото хочет стать тренером после карьеры фигуристки

Напомним, на прошедшем в Праге чемпионате мира Сакамото завоевала золото в одиночном катании и стала четырехкратной победительницей мирового первенства. С результатом 238,28 балла она побила рекорд олимпийской чемпионки из России Алины Загитовой по баллам на ЧМ. 25-летняя спортсменка провела свой последний сезон на профессиональном уровне.
«Хочу начать с юниоров, с самых основ воспитывать фигуристов, которые уверенно выйдут на мировой уровень. Постоянно напоминаю себе, что здесь потребуется огромное терпение.
Я сама не была из тех спортсменок, у которых все получалось сразу. Тренер Накано проявляла невероятную настойчивость и тратила на меня колоссальное количество времени. Я хочу посвятить другим столько же времени, сколько когда-то уделили мне», — приводит слова Сакамото Sports Hochi.
Соноко Накано была наставницей Сакамото на протяжении всей карьеры.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии Сакамото заняла второе место в одиночном катании и завоевала серебро в командном турнире. На Олимпиаде в Пекине фигуристка стала обладательницей бронзы в одиночном катании и серебра — в командном. Также на счету Сакамото серебро чемпионата мира 2025 года в личном зачете.