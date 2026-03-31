Каори Сакамото хочет стать тренером после карьеры фигуристки

«Хочу начать с юниоров, с самых основ воспитывать фигуристов, которые уверенно выйдут на мировой уровень. Постоянно напоминаю себе, что здесь потребуется огромное терпение.



Я сама не была из тех спортсменок, у которых все получалось сразу. Тренер Накано проявляла невероятную настойчивость и тратила на меня колоссальное количество времени. Я хочу посвятить другим столько же времени, сколько когда-то уделили мне», — приводит слова Сакамото Sports Hochi.