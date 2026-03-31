Радионова и Кучаев стали родителями во второй раз

В семье Радионовой и Кучаева пополнение. Пара сообщила о рождении дочери. В мае 2024 года Елена и Константин стали родителями в первый раз.
«У Елены Радионовой и Константина Кучаева родилась вторая дочь! Наши поздравления Леночке и Константину», — говорится в сообщении в официальной фан‑группе спортсменки во «ВКонтакте».
Призерка чемпионата мира и Европы по фигурному катанию Елена Радионова и полузащитник’Ростова" Константин Кучаев познакомились в соцсетях в 2018 году. Спустя два года пара публично заявила о своих отношениях, опубликовав совместное фото в день рождения футболиста.
В 2022 году, в канун Нового года, Кучаев сделал своей спутнице предложение во время отдыха на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане. В 2023 году пара поженилась.
28‑летний Кучаев выступает за «Ростов» с лета 2024 года. В составе клуба он провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до конца июня 2029 года.