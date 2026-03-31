ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником

По данным источника РИА Новости, ISU уведомил об этом в ходе обсуждений, прошедших на чемпионате мира в Праге. Ранее шаги в этом направлении обсуждались в течение нескольких лет в ходе специальных мастер-классов.
Сообщается, что ISU намерен добиться лицензии на использование всего каталога музыки следующих компаний: Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars. Кроме того, ISU обсуждает создание библиотеки треков «в стиле Spotify».
Как отметил один из источников агентства, главным толчком к переменам стали громкие скандалы, связанные с нарушением авторских прав. Самый резонансный случай произошел с российским фигуристом Петром Гуменником. Права на музыку из фильма «Парфюмер» для его короткой программы были отозваны буквально за день до отлета спортсмена на Олимпиаду-2026 в Милан. На тех же Играх случилось еще несколько подобных инцидентов.
Новая система призвана навсегда исключить подобные ситуации, предоставив фигуристам безопасный и легальный доступ к музыке.