ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По данным источника РИА Новости, ISU уведомил об этом в ходе обсуждений, прошедших на чемпионате мира в Праге. Ранее шаги в этом направлении обсуждались в течение нескольких лет в ходе специальных мастер-классов.

Сообщается, что ISU намерен добиться лицензии на использование всего каталога музыки следующих компаний: Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars. Кроме того, ISU обсуждает создание библиотеки треков «в стиле Spotify».

Как отметил один из источников агентства, главным толчком к переменам стали громкие скандалы, связанные с нарушением авторских прав. Самый резонансный случай произошел с российским фигуристом Петром Гуменником. Права на музыку из фильма «Парфюмер» для его короткой программы были отозваны буквально за день до отлета спортсмена на Олимпиаду-2026 в Милан. На тех же Играх случилось еще несколько подобных инцидентов.

Новая система призвана навсегда исключить подобные ситуации, предоставив фигуристам безопасный и легальный доступ к музыке.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше